الجبير: حاولنا إقامة علاقات جيدة مع إيران لكنها تمادت في التدخلات

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن التدخل في اليمن قد جاء بناء على طلب الحكومة الشرعية لمنع مجموعة انقلابية موالية لإيران وحزب الله من السيطرة على البلاد.

وأكّد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت، أن المشاكل بدأت في المنطقة منذ ثورة الخميني، داعياً إيران على تغيير سياساتها وتلتزم بالقوانين الدولية وحسن الجوار.

وقال الجبير: “حاولنا إقامة علاقات جيدة مع إيران لكنها تتمادى في التدخلات، إيران تزرع الخلايا الإرهابية في المملكة ودول المنطقة”.

وذكر أن المملكة تدعم أي جهود تؤدي إلى إخراج سوريا من المأساة التي تعيشها اليوم.

وأشار الجبير إلى أن البحرين دولة شقيقة وطلبت من المملكة والإمارات تقديم الدعم وهذا واجب علينا.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية: نشعر بإيجابية لمستقبل العلاقات السعودية الأمريكية ونتطلع للعمل مع إدارة ترامب لحل مشاكل المنطقة.

وثمن الجبير خلال المؤتمر دور فرنسا التاريخي في لبنان ومواقفها تجاه الأزمة السورية و العراق، مشيراً إلى أن مواقف المملكة و فرنسا متطابقة إلى حد كبير جداً.

وقال وزير الخارجية إنه بحث مع وزير الخارجية الفرنسي تدخلات إيران في المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي إنهم ينتظرون موقف إدارة ترامب تجاه محاربة الإرهاب والقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنهم لا يتدخلون في شؤون الولايات المتحدة لكنها قوة عظمى والعالم يتأثر بسياستها.

وشدّد إيرولت على أن علاقة بلاده مع المملكة قوية وإيجابية ويسعون لتعزيزها، ذاكراً أن المملكة أول شريك اقتصادي لفرنسا في المنطقة وزرت مشروع قطار الرياض الذي تشارك بتنفيذه شركات فرنسية.

وقال: نحن بحاجة إلى حل سياسي يشمل كل المجتمعات التي تعاني من إرهاب داعش، مشيراً إلى أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن من أجل الحل السياسي.

وأكّد وزير الخارجية الفرنسي على أن المملكة و فرنسا مصممتان لدحر الإرهاب في المنطقة