الرئيس الشيشاني يقر بإرساله جنوداً من قواته إلى حلب في سوريا

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف اليوم الثلاثاء، أنه أرسل إلى سوريا جنوداً شيشانيين في إطار كتيبة الشرطة العسكرية التي نشرتها روسيا لتأمين حلب، وهو ما كان قد نفاه في وقت سابق.

وكتب قاديروف على انستغرام معلقا على الزيارة التي قام بها مسؤولون شيشان لدمشق وحلب، أنهم “زاروا كتيبة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التي التحق بها جنود شبان من الشيشان”.

ولم يوضح قديروف عدد الشيشانيين الذين تم دمجهم في تلك الكتيبة، لكنه كان نفى على الدوام مشاركة جنود جمهورية الشيشان في النزاع السوري.