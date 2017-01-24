الدكتورة فوزية الزامل 1093 مصاب بداء السكري من بين 3590 يتلقون العلاج الطب المنزلي بصحة الرياض

برعاية مديرعام الشوون الصحية بالرياض الدكتور ناصر الدوسري نفذت ادارات الطب المنزلي الدورة النظرية التدريبة الثانية.

بعنوان (كيفية التعامل مع مرض السكري لمرضى الطب المنزلي )

واضحت الدكتورة فوزية الزامل مديرة ادارة الطب المنزلي بصحة الرياض ان الدورة هي جزء من برنامج التطوير وأداء اطباء الطب المنزلي في منطقة الرياض و اطلاعهم على احدث المستجدات في مرض السكري وكيفية تفاعهم مع المرضى الذين يتلقون علاجهم في منازلهم وتحت رعاية الطب المنزلي .

وجائت فكرة البرنامج بتوجيهات من الادارة العامة للطب المنزلي في وزارة الصحة بعد ان لمست احتياج الاطباء لتطوير الاداء وتحديث معلوماتهم بمرض السكري للارتفاع نسبة الاصابة به بين المرضى حتى تقلل من مضاعفات المرض حيث تشرير الاحصاءات الى ان نسبة الاصابة مرض السكري المنتسبين لبرنامج الطب المنزلي عدد (1093) مريض سكري من اجالي الاعداد المتنسبين لاداراة الطب المنزلي لطب الرياض (3590) .

وبينت الدكتورة الزامل ان البرنامج يتكون من دورتين نظريتن ودورات تطبيقة مدة كل دورة اسبوعين مقسمة على اعداد المتدربين ويتم عملها في مركز السكري.