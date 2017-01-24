ملثمين يسرقون جهاز صراف الي بمحافظة خباش بنجران

في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/٢٦ تعرض احد اجهزة الصراف الآلي بمحافظة خباش لمحاولة سرقة من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين يستقلون سيارة من نوع تويوتا شاص موديل حديث وعند ملاحظتهم من قبل أصحاب المجمع قامو بإبلاغ الجهات الامنيه وتم مباشرة الموقع في أسرع وقت وعند مشاهدت اللصوص لرجال الأمن لاذو بالفرار وقامو بإطلاق النار تجاه دوريات الأمن وبعد ملاحقتهم ترجلو من سيارتهم وأستقلو سيارة أخرى من نوع تويوتا هايلوكس موديل حديث ولاذو بالفرار ومازالت التحقيقات والبحث جاري عن الأشخاص حتى لحظة إعداد هذا الخبر أوضح ذلك النقيب عبدالله محمد العشوي