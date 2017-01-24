 مكافحة الإرهاب الماليزية تعتقل خلية تابعة لتنظيم داعش في ماليزيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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مكافحة الإرهاب الماليزية تعتقل خلية تابعة لتنظيم داعش في ماليزيا

مكافحة الإرهاب الماليزية تعتقل خلية تابعة لتنظيم داعش في ماليزيا
المناطق_كوالالمبور

تمكنت الشرطة الماليزية من تفكيك خلية إرهابية تخطط لتحويل ولاية صباح لتكون محطة عبور للإرهابيين في منطقة جنوب شرق آسيا وعبورهم إلى جنوب الفلبين.
حيث اعتقل قسم مكافحة الإرهاب الخاص خلية إرهابية تابعة لمنظمة داعش في ماليزيا، مكونة من ٤ أشخاص في مدينة كوالالمبور، وولاية صباح.
وقال المفتش العام للشرطة الماليزية الفريق خالد أبو بكر أن المشتبه بهم بينهم إمرأة وتتراوح أعمارهم بين ٢٧ و ٣١ عام .
وأضاف أن قائد الخلية هو محاضر سابق في جامعة ملايا، كُلف بتجنيد عدة أشخاص داخل ماليزيا لصالح التنظيم، وتواصلهم مع مجموعة أبو سياف في جنوب الفلبين وتجنيد أتباع جدد من بنغلادش وماليزيا وإندونيسيا وميانمار وترتيب سفرهم إلى ميندناو.
يشار إلى أن ماليزيا القت القبض على أكثر من 250 شخصاً في الفترة بين عامي 2013 و2016 للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة ترتبط بتنظيم داعش.

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