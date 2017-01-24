مدير الدفاع المدني يتفقد مركز التدريب في منطقة عسير

فقد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1438/٤/٢٦ مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة و وقف على مستوى التدريب للطلبة بدورة التأهل الفني المتدربين وسير العملية التدريبية بالمركز و برامج الدورات التدريبية الاخرى

الحتمية للافراد ودورة حوادث السيارات وكيفية التعامل معها كما تضمنت الجولة استعراض نماذج ميدانية من مهارات المتدربين على اعمال الاطفاء والانقاذ والاسعاف وفي نهاية الجولة التقى اللواء الحارثي بالطلبة المتدربين داعيا الى بذل المزيد من الجهد والاستيعاب الميداني حتى يتمكنوا من الالتحاق بزملائهم في القريب العاجل وهم بمستوى المسؤلية والمهارة بمشيئة الله.