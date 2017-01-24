 اتفاقية لتقديم دبلومات ودورات بين جامعة نجران والغرفة التجارية الصناعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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اتفاقية لتقديم دبلومات ودورات بين جامعة نجران والغرفة التجارية الصناعية

اتفاقية لتقديم دبلومات ودورات بين جامعة نجران والغرفة التجارية الصناعية
المناطق_نجران
وقعت جامعة نجران وبحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن ووكلاء الجامعة اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لتقديم عدد من البرامج التدريبية.
وتأتي تلك الإتفاقية ضمن سلسلة من الإتفاقيات التي أبرمتها جامعة نجران سابقاً مع عدد من الدوائر الحكومية الهادفة إلى التطوير وإكساب المهارات التي تخدم الوطن والمجتمع.
وتتمحور الإتفاقية في تعليم وتدريس وتدريب للقطاع الخاص من الجنسين، وتقديم دبلومات في الحاسب الآلي والتسويق والسكرتارية مصنفة من وزارة الخدمة المدنية، كما سيتم تقديم دورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وكذلك التطوير والإدارة إلى جانب تقديم الإستشارات والدراسات العلمية والهندسية.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير بن حسن العمري بأن هذه الاتفاقية  تأتي ضمن رسالة الجامعة وامتداد لشراكتها مع المجتمع والإدارات الحكومية، وذلك حرصاً منها على زيادة المعرفة وتنمية المهارات التي تخدم الوطن في المقام الأول وتمكن الفرد من إكتساب وتنمية مهارات جديدة تفتح لها آفاق أخرى من الفرص الوظيفية.
وبيّن العمري بأن الإتفاقية المبرمة سيتم العمل بها لمدة ثلاث سنوات بين الطرفين وستقدم برامج متنوعة تزيد من الكفاءة لدى المستفيدين منها.

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