 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوجه بنقل 2885 حالة مرضية إلى وزارة الصحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوجه بنقل 2885 حالة مرضية إلى وزارة الصحة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوجه بنقل 2885 حالة مرضية إلى وزارة الصحة
المناطق_الدمام

وجه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص الى سرعة نقل حالات طريحي الفراش والمرضى النفسيين من مراكز التأهيل ودور الرعاية الاجتماعية إلى وزارة الصحة.

 

 وبناءً على المفاهمة بين وكيل الصحة الدكتور طريف الاعمى ووكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة عبد الحكيم الشهراني، وأيضاً الاجتماع بفريق عمل من وزارة الصحة برئاسة مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور
يوسف عبد الغني ، تم الاتفاق على أن يتواصل مدراء عموم فروع الوزارتين بكل منطقة فوراً وسرعة زيارة هذه المراكز والدور من قبل فريقي عمل مشتركين طبيين مع مدير عام المنطقة ويتم تحديد الحالات من طريحي الفراش والمرضى النفسيين بالتوافق بين الجانبين، ويتم نقل الحالات
المتوافق عليها بين الجانبين فوراً، إما الحالات التي يختلف عليها الجانبين تحدد من قبل وزارة العمل والتنمية في بيانات ترسل لوكيل الرعاية
 ليتم النظر فيها مره أخرى مع وزارة الصحة ، ويتم الرفع حال انتقال الحالات المتوافق عليها ببيان يوضح اسماء ومعلومات وتشخيص الحالات المنقولة لفروع الصحة بالإيميل .

 

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبد الحكيم بن جبران الشهراني بأن لديه توجيه من معالي الوزير وفق تفاهم بين اصحاب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة باستقبال كافة حالات
طريحي الفراش وعددها 2600 حالة بالإضافة لحالات المرضى النفسيين وعددها 160 رجال  و 125 نساء ، و تقوم الفروع في المناطق (الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية) فالجانبين بتحديد الحالات التي يتفق عليها للنقل الفوري دون النظر لتحديد الاعداد السابقة من الجانبين كحل فوري
لاختلاف تحديد وتشخيص الحالات بين الجانبين طبيا ، مؤكد أن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ( ٣٨ ) مركز تتبع لحالات (طريحي فراش) وبحاجة لمتابعة وعناية صحية وعددهم2600 حالة .


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