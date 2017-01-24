الهيئة الملكية بالجبيل تطلق خدمتي (باشر) و(كاشف) الإلكترونيتين

بعد صدور موافقة سمو ولي العهد

وزير الداخلية لتزويد الهيئة الملكية بالجبيل بالتقنيات الأمنية اللازمة،

اطلقت الهيئة الملكية بالجبيل نظامي (باشر) و(كاشف) في مدينة الجبيل الصناعية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات وشركة عِلم وذلك في إطار سعي الهيئة الملكية بالجبيل لتحقيق السلامة المرورية وخلق مجتمع خالي من المخالفات المرورية داخل المدينة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين كل من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. مصلح بن حامد العتيبي والاستاذ محمد العمير نائب الرئيس للمنتجات الالكترونية في شركة عِلم.

وبإطلاق الخدمتين ستتمكن الهيئة الملكية بالجبيل عبر رجال الأمن الصناعي في الميدان من رصد وضبط المخالفات المروية من خلال الأجهزة المحمولة المزودة بتطبيق نظام باشر اضافة الى كاميرات المراقبة المربوطة بمركز التحكم بمدينة الجبيل الصناعية حيث يتم رصد المخالفات المرورية في جميع الطرق المزودة بهذا النظام في المدينة وإدخالها ثم اعتمادها عبر نظام باشر الذي يقوم بدوره بإرسال رسالة نصية لمالك المركبة لإشعاره بالمخالفة ونوعها.

وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل جهود الفريق الفني المشترك بين وزارة الداخلية والهيئة الملكية التي أثمرت في تحقيق هذه الخدمة والتي تهدف لحفظ الأرواح وتقليل الخسائر البشرية جراء الحوادث المرورية في مدينة الجبيل الصناعية.