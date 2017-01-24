مدير مطارات المنطقة الجنوبية يزور أطفال عسير المعوقين ويلتحق بالعضوية ويجرب الكرسي

زار مدير مطارات المنطقة الجنوبية فهد عبدالله العداوني ،ومدير مطار أبها المناوب المهندس أحمد بن معيض القحطاني اليوم مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير ، وكان في استقبالهما مدير ومنسوبو المركز .. وقد اجتمعا العدواني والقحطاني في البداية مع مدير المركز الأستاذ عبدالله المحسني حيث رسموا خلال هذا الاجتماع كيفية التعاون بين المركز ، ومطار أبها كمرحلة أولى بما قد يخدم الأطفال المعوقين في المنطقة والمعوقين بشكل عام ؛ واشادا العدواني والقحطاني بما يقدم للأطفال المعوقين في المركز من خلال الجولة التي قاما بها في القسم الطبي للمركز ، ومن خلال تجربتهما لبرنامج – جرب الكرسي – واصفان تلك الخدمات بأنها لا تقل عن تلك التي تقدم للمعوقين في بقية الدول المتقدمة في هذا المجال .

من جهته قال المحسني : سعدنا اليوم بهذه الزيارة والتي نتطلع بإذن الله إلى أن تثمر في المستقبل القريب عن اتفاقية تعاون بناءة تخدم اطفالنا المعوقين والمعوقين بشكل عام .. وأضاف المحسني ” تم الاتفاق مبدئياً على بعض بنود اتفاقية تعاون ستجمع المركز مع مطار أبها بإذن الله ؛ ولعل من اهم تلك البنود السعي لتعزيز تسهيل بعض الخدمات التي تخدم المعوقين في صالات المطار ومداخله الرئيسية .