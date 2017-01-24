 مدير مطارات المنطقة الجنوبية يزور أطفال عسير المعوقين ويلتحق بالعضوية ويجرب الكرسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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مدير مطارات المنطقة الجنوبية يزور أطفال عسير المعوقين ويلتحق بالعضوية ويجرب الكرسي

مدير مطارات المنطقة الجنوبية يزور أطفال عسير المعوقين ويلتحق بالعضوية ويجرب الكرسي
المناطق_عسير
زار مدير مطارات المنطقة الجنوبية فهد عبدالله العداوني  ،ومدير مطار أبها المناوب المهندس أحمد بن معيض القحطاني اليوم مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير ، وكان في استقبالهما مدير ومنسوبو المركز  .. وقد اجتمعا العدواني والقحطاني في البداية مع مدير المركز الأستاذ عبدالله المحسني حيث رسموا خلال هذا الاجتماع كيفية التعاون بين المركز ، ومطار أبها كمرحلة أولى بما قد يخدم الأطفال المعوقين في المنطقة والمعوقين بشكل عام ؛ واشادا العدواني والقحطاني بما يقدم للأطفال المعوقين في المركز من خلال الجولة التي قاما بها في القسم الطبي للمركز ، ومن خلال تجربتهما لبرنامج – جرب الكرسي – واصفان تلك الخدمات بأنها لا تقل عن تلك التي تقدم للمعوقين في بقية الدول المتقدمة في هذا المجال .
من جهته قال المحسني : سعدنا اليوم بهذه الزيارة والتي نتطلع بإذن الله إلى أن تثمر في المستقبل القريب عن اتفاقية تعاون بناءة تخدم اطفالنا المعوقين والمعوقين بشكل عام .. وأضاف المحسني ” تم الاتفاق مبدئياً على بعض بنود اتفاقية تعاون ستجمع المركز مع مطار أبها بإذن الله ؛ ولعل من اهم تلك البنود السعي لتعزيز تسهيل بعض الخدمات التي تخدم المعوقين في صالات المطار ومداخله  الرئيسية .

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