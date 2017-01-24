أمير الشرقية يدشن مهرجان ربيع النعيرية الخميس ويؤكد على أهمية المحافظة على التراث الحضاري

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية المحافظة على التراث والإرث الحضاري لمحافظة النعيرية التي تميزت به وجسدته من خلال هويتها في مهرجان ربيع النعيرية، مبينا سموه بأن محافظة النعيرية مركزاً مهماً للربط بين شمال المملكة وشرقها منذ القدم كما استطاعت جذب الزوار والمتنزهين من خلال ما تقدمه من برامج وفعاليات متميزة على مدار العام.

وبين سموه خلال تدشينه بمكتبه بديوان الإمارة أمس ” الثلاثاء ” لمهرجان ربيع النعيرية السادس عشر بحضور محافظ النعيرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان إبراهيم بن محمد الخريف وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة ، بأن المهرجان يعتبر بوابة لإبراز معالم المحافظة ومنتجاتها التي حافظ عليها الآباء والأجداد ، حتى أصبحت وجه مفضلة لدى الكثير ، داعيا سموه القائمين على المهرجان بالمحافظة على التراث الحضاري وإبرازه للزوار والمتنزهين بطريقة جيدة مع أهمية المحافظة على جودة ما يقدم من فعاليات وبرامج، وكذلك فتح المجال للأسر المنتجة في المحافظة بتقديم منتجاتها بطريقة إبداعية تتناسب مع حجم النمو للطلب على المنتجات الحرفية والشعبية مع ما يتناسب من تطور طرق العرض وحداثتها مع الحفاظ على أصالة المنتجات ، متمنيا سموه للمهرجان والقائمين عليه التوفيق.

من جهته قدم محافظ الخريف شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته وتدشينه للمهرجان الذي ينطلق يوم الخميس المقبل 28/4/1438هـ ويستمر حتى 6/5/1438هـ بفعاليات وبرامج وأنشطة مختلفة تستهدف جميع شرائح المجتمع ، مؤكدا أن هذه النسخة ستكون متميزة ومختلفة كثيرا عن نسخ المهرجان السابقة ، وذلك لما تم الاستعداد والتخطيط له منذ نحو ستة أشهر ، مبينا أن المهرجان سيرتدي هذا العام حلة جديدة من التجهيزات المختلفة بإطار تراثي ونمط أثري ، وسينفذ الكثير من الفعاليات والبرامج التي تستهدف كافة الأعمار وتجتذب مختلف الاهتمامات ، وأشار المحافظ إلى أن مهرجان ربيع النعيرية استطاع تحقيق نجاحات متوالية على مدى سنوات ماضية ، كان آخرها نسخة العام الماضي والتي وصل فيها عدد الزوار 101189 زائر من المواطنين السعوديين وجنسيات خليجية وعربية وغيرها ، منوها أن فعاليات المهرجان السادس عشر هذا العام ستنطلق بمسيرة ميدانية تجوب طرق وميادين المحافظة ، وهي تحمل شعارات المهرجان وأعلام الوطن ، ويشارك فيها الخيالة وسيارات الدفع الرباعي وفريق الدراجات النارية ( صفوى بايكرز ) وجهات مشاركة أخرى ، لافتا إلى أنه سيصاحب هذه المسيرة طائرات شراعية ستقدم أيضا عروضا مختلفة في سماء المحافظة خلال فترة المهرجان ، وأكد أن المهرجان جهز هذا العام مقرا لتقديم فعاليات متخصصة تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة عبر مختصين ومحاضرين في هذا المجال على مدى فترة المهرجان المحددة طيلة أيام الإجازة الربيعية ، إلى جانب تهيئة وتطوير القرية الشعبية بما يمكّن نحو 70 حرفيا وأسر منتجة من عرض صناعاتهم ومنتجاتهم للزوار ، كما يتم تقديم عروض مختلفة للزوار في خيمة السيرك وعروض أخرى للصقور في المجلس الشعبي ، وعرض ركايب الإبل في المكان المخصص لها في ساحة المهرجان ، بينما تتولى الفرق الترفيهية تقديم عروضها للأسرة والطفل على مدى أيام المهرجان بفقرات كوميدية ومسابقات تفاعلية وشخصيات كرتونية ، يصاحبها في الجانب الآخر من القرية الشعبية تقديم مسابقات شعبية لألعاب وحكايات الزمن الماضي ، فيما يتم تقديم مشاركات لفن العرضة والتراث الشعبي ، في حين حرصت اللجنة المنظمة هذا العام على استضافة أبرز الشعراء والمنشدين على مستوى المملكة والخليج في أمسيات تقام ليليا على مسرح الفعاليات ، ويصاحب هذه الفعاليات جوانب تثقيفية وتوعوية للجنة السلامة المرورية ومعرض يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والدعوية ، كما تشارك وكالة الأنباء السعودية ” واس” بمعرض عن تأريخ المملكة التاريخ والحاضر ، يتناول مرحلة التأسيس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ومحاضرات دينية لنخبة من المشايخ تقام في جوامع المحافظة ، إلى جانب مشاركة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية للعام الثاني على التوالي ، وإقامة عدد من الدورات الإسعافية للزوار بالإضافة إلى ندوة اقتصادية تعرض أهم الفرص الاستثمارية للشباب وتحفزهم على الدخول في هذا المجال وإكسابهم مهارات العمل الناجح ، كما رصدت لجنة المهرجان جوائز سحب يومية وهدايا للزوار وسيارتين يتم السحب على الأولى يوم الافتتاح والأخرى في الحفل الختامي.

وأشار الخريف إلى أن المهرجان خصص قسما يتسم بخصوصية تامة للنساء تقام فيه فعاليات مختلفة للأسرة والطفل ، تشتمل على جوانب تثقيفية ومحاضرات في التنمية الأسرية ، إلى غير ذلك من الفعاليات التي تقام إلى جانب فعاليات الأقسام العامة والمواقع الأخرى داخل المهرجان وخارجه . مبينا أنه سيتم تقديم خدمات المياه المحلاة مجانا للمتنزهين في المخيمات ، إلى جانب جولات صحية لتقديم الإسعافات الأولية في المخيمات ونقل الحالات التي تستدعي إلى المستشفى العام ، وتوزيع حقائب إسعافية مجانا على المتنزهين .

وأوضح محافظ النعيرية بأنه سيشارك في المهرجان 75 شابا متطوعا من شباب المحافظة في لجان التنظيم واستقبال الزوار ، في خطوة تهدف إلى تأسيس فريق تطوعي يخدم بقية فعاليات ومناسبات المحافظة مستقبلا .

هذا ويأتي مهرجان ربيع النعيرية في نسخته السادسة عشرة هذا العام ، متزامنا مع إجازة الفصل الدراسي الأولى وتوافد الزوار والمتنزهين من المملكة والدول الخليجية المجاورة ، والذين يحرصون على قضاء إجازة الربيع في محافظة النعيرية برفقة أسرهم وأقاربهم والاستمتاع بعوامل الطبيعية الصحراوية بها ، واستئجار المخيمات البرية على الطرق القريبة من المحافظة ، وزيارة السوق الشعبي الذي يعد واحدا من أهم الأسواق الشعبية بالمنطقة الشرقية ، لما يتميز به من إرث تاريخي وتراث شعبي أصيل .