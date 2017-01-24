 شرطة جدة وكفى يفتتحان البرنامج التوعوي بأضرار التدخين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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شرطة جدة وكفى يفتتحان البرنامج التوعوي بأضرار التدخين

شرطة جدة وكفى يفتتحان البرنامج التوعوي بأضرار التدخين
المناطق_عادل الزهراني

افتتح مدير شرطة محافظة جدة  العميد عبدالوهاب بن أحمد عسيري ومدير عام جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات الدكتور صلاح  بن محمد الشيخ البرنامج التوعوي بـشرطة جدة بمشاركة  المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة.

البرنامج الذي يستمر طوال العام ويشمل جميع اقسام الشرطة يحتوي على معرض توعوي وباص العيادة المتنقلة وفريق من المختصين من جمعية كفى يقدمون المحاضرات والكلمات التوعوية في مصليات الشرطة.

من جهته أكد مدير عام كفى أن هذا البرنامج هو ضمن الاتفاقية التي وقعت في وقت سابق بين شرطة منطقة مكة وجمعية كفى وقد أثمر العشرات من المقلعين عن التدخين ، وتلاقي هذه الفعاليات المقامة في اقسام الشرطة في كافة محافظات منطقة مكة المكرمة حضوراً كثيفاً وتفاعلاً من قبل زوار المعرض الذين يشاهدون حجم المخاطر التي يسببها التدخين على جسم الانسان.

وشكر الشيخ شرطة محافظة جدة وعلى رأسها سعادة العميد عسيري على اهتمامه الكبير بالبرنامج التوعوي منوها بأهمية التعاون مع كفى لتحقيق رسالتها والتي تهدف الى محاربة التدخين وتحصين الشباب من هذه السموم.

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