الرئيس اليمني يلتقي رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم كلاً من رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الدكتور صالح يحيى سعيد وأمين سر المجلس فؤاد مفتاح راشد.

وأكد الرئيس اليمني خلال اللقاء أن القضية الجنوبية كانت محط اهتمام ومتابعة شخصيه منه، مشيراً إلى المعاناة التي ألمت بالوطن وطالت الجميع جراء الحرب الهمجية الظالمة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي دمرت البلد واستباحت مقدراته وقتلت الأبرياء وشردت العزل والأطفال والنساء، مشدداً على انه آن الأوان لطي صفحتها بفضل تعاون الجميع مع المقاومة والجيش بدعم وإسناد من دول التحالف العربي.

من جانبهما أكدا كلاً من رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي وأمين السر دعمهم مع كل القوى الخيرة والحيه لجهود الرئيس اليمني وما يبذله من اجل حياة حرة وكريمة تؤسس لمستقبل امن ومنشود للأجيال القادمة.