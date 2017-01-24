 الرئيس اليمني يلتقي رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التدريب التقني: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الالكتروني أمير القصيم: على لجان التنمية السياحية دور في تعزيز السياحة أمير القصيم: على مسؤولي التعليم دور هام في تأهيل الثروات الوطنية مرور القريات: يطلق حملة مرورية لتوعية قائدي الشاحنات بحواجز الحماية الحديدية “العمل والتنمية الاجتماعية بحائل” يشهد نقلة نوعية بمبانيه انخفاض مستوى الجريمة عبر تقرير لدوريات العاصمة المقدسة الإعلامي فهد السَّعير يتسلم جائزة سفير إعلام الطفولة في حادث مرورى…وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين من عائلة أردنيه ونجاة رضيعهم 7746 مصنعاً منتجاً في المملكة بإجمالي تمويل 1.13 ترليوناً الرئيس اليمني يلتقي رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي التجارة: مركز بلاغات المستهلك يتلقى 884 ألف مكالمة خلال 2016 التحالف يشن 13 غارة جوية على معسكر لمليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في صنعاء

الرئيس اليمني يلتقي رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي

الرئيس اليمني يلتقي رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي
المناطق_وكالات

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم كلاً من رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الدكتور صالح يحيى سعيد وأمين سر المجلس فؤاد مفتاح راشد.
وأكد الرئيس اليمني خلال اللقاء أن القضية الجنوبية كانت محط اهتمام ومتابعة شخصيه منه، مشيراً إلى المعاناة التي ألمت بالوطن وطالت الجميع جراء الحرب الهمجية الظالمة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي دمرت البلد واستباحت مقدراته وقتلت الأبرياء وشردت العزل والأطفال والنساء، مشدداً على انه آن الأوان لطي صفحتها بفضل تعاون الجميع مع المقاومة والجيش بدعم وإسناد من دول التحالف العربي.

من جانبهما أكدا كلاً من رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي وأمين السر دعمهم مع كل القوى الخيرة والحيه لجهود الرئيس اليمني وما يبذله من اجل حياة حرة وكريمة تؤسس لمستقبل امن ومنشود للأجيال القادمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>