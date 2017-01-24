في حادث مرورى…وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين من عائلة أردنيه ونجاة رضيعهم

وقع قبل قليل حادث مروري لعائله أردنيه على طريق الشرف البدع نتج عنه وفاة الاب والام واثنان من الابناء ،إضافه إلى اصابة آخر في العمود الفقري فيما نجاة طفل رضيع من الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن فرق هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك باشرت مساء اليوم حادثاً طريق محافطة البدع – الشرف ” قلخه ” وعند الوصول للموقع تبين وجود حالتين وافده أحدهما سيده في العقد الثالث من العمر بحاله حرجه وتوفيت لاحقاً بالمستشفى، ووافد يبلغ من العمر ١٥ سنه بحاله حرجه تم نقلهما لمستشفى محافظة البدع شاركت فرقتين اسعافيه وفرقه اسعافيه من صحة تبوك بالاضافه لاربعة حالات تم نقلهم قبل وصول الفرق الاسعافية للموقع .