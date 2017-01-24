 مرور القريات: يطلق حملة مرورية لتوعية قائدي الشاحنات بحواجز الحماية الحديدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التدريب التقني: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الالكتروني أمير القصيم: على لجان التنمية السياحية دور في تعزيز السياحة أمير القصيم: على مسؤولي التعليم دور هام في تأهيل الثروات الوطنية مرور القريات: يطلق حملة مرورية لتوعية قائدي الشاحنات بحواجز الحماية الحديدية “العمل والتنمية الاجتماعية بحائل” يشهد نقلة نوعية بمبانيه انخفاض مستوى الجريمة عبر تقرير لدوريات العاصمة المقدسة الإعلامي فهد السَّعير يتسلم جائزة سفير إعلام الطفولة في حادث مرورى…وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين من عائلة أردنيه ونجاة رضيعهم 7746 مصنعاً منتجاً في المملكة بإجمالي تمويل 1.13 ترليوناً الرئيس اليمني يلتقي رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي التجارة: مركز بلاغات المستهلك يتلقى 884 ألف مكالمة خلال 2016 التحالف يشن 13 غارة جوية على معسكر لمليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في صنعاء

مرور القريات: يطلق حملة مرورية لتوعية قائدي الشاحنات بحواجز الحماية الحديدية

مرور القريات: يطلق حملة مرورية لتوعية قائدي الشاحنات بحواجز الحماية الحديدية
المناطق_عبد العزيز المشيطى
أطلقت إدارة مرور محافظة القريات ؛ حملة توعوية لقائدي وملاك الشاحنات لتركيب حواجز أمامية وخلفية وجانبية، بمواصفات فنية وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تهدف إلى منع دخول السيارات الصغيرة تحت هذه الشاحنات أثناء وقوع الحوادث المرورية -لا قدر الله- وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
واوضح مدير مرور محافظة القريات العقيد عبدالعزيز بن محمد البريذع ، إن الحملة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من مدير الادارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني والتي تستهدف قائدي وملاك الشاحنات وذلك من خلال وجود رجال ودوريات المرور في المواقع التي تكثر فيها الشاحنات لتوجيههم بالالتزام بالقرار وتركيب الحواجز بالشاحنات .
 وأكد أن الحملة تأتي بالتعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، حيث تفرض هيئة المواصفات على الشاحنات وجود الحواجز والحامي على جميع جوانب الشاحنات لتقي من دخول المركبات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث لا سمح الله.
 وأضاف انه المواقع المستهدفة مداخل ومخارج محافظة القريات والطريق الدولي المؤدي لمنفذ الحديثة ومحطات البنزين والفحص الدوري ومنطقة الصناعية ، حيث يقوم رجال المرور بتوزيع البروشورات والإرشادات وكذلك تركيب اللوحات الإرشادية لذلك بمدارس تعليم القيادة. وأهاب بملاك الشاحنات سرعة تركيب الحواجز الحامية على شاحناتهم متمنياً السلامة للجميع .
من جهتهم أعطى العقيد البريذع ، إشارة البدء بإنطلاق الحملة على المداخل والمخارج والتي شارك فيها ميدانياً مساعد مدير الادارة العقيد عويد الحميدي الرويلي ومدير شعبة الحوادث العقيد جبر المطيري والمقدم صقر السبيلة مدير شعبة السير ونفذها الملازم اول عبدالله البقمي مدير شعبة الرخص ، وتم توزيع قرابة 5 الاف برشور توعوي على قائدي الشاحنات .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>