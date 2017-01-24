مرور القريات: يطلق حملة مرورية لتوعية قائدي الشاحنات بحواجز الحماية الحديدية

أطلقت إدارة مرور محافظة القريات ؛ حملة توعوية لقائدي وملاك الشاحنات لتركيب حواجز أمامية وخلفية وجانبية، بمواصفات فنية وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تهدف إلى منع دخول السيارات الصغيرة تحت هذه الشاحنات أثناء وقوع الحوادث المرورية -لا قدر الله- وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

واوضح مدير مرور محافظة القريات العقيد عبدالعزيز بن محمد البريذع ، إن الحملة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من مدير الادارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني والتي تستهدف قائدي وملاك الشاحنات وذلك من خلال وجود رجال ودوريات المرور في المواقع التي تكثر فيها الشاحنات لتوجيههم بالالتزام بالقرار وتركيب الحواجز بالشاحنات .

وأكد أن الحملة تأتي بالتعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، حيث تفرض هيئة المواصفات على الشاحنات وجود الحواجز والحامي على جميع جوانب الشاحنات لتقي من دخول المركبات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث لا سمح الله.

وأضاف انه المواقع المستهدفة مداخل ومخارج محافظة القريات والطريق الدولي المؤدي لمنفذ الحديثة ومحطات البنزين والفحص الدوري ومنطقة الصناعية ، حيث يقوم رجال المرور بتوزيع البروشورات والإرشادات وكذلك تركيب اللوحات الإرشادية لذلك بمدارس تعليم القيادة. وأهاب بملاك الشاحنات سرعة تركيب الحواجز الحامية على شاحناتهم متمنياً السلامة للجميع .

من جهتهم أعطى العقيد البريذع ، إشارة البدء بإنطلاق الحملة على المداخل والمخارج والتي شارك فيها ميدانياً مساعد مدير الادارة العقيد عويد الحميدي الرويلي ومدير شعبة الحوادث العقيد جبر المطيري والمقدم صقر السبيلة مدير شعبة السير ونفذها الملازم اول عبدالله البقمي مدير شعبة الرخص ، وتم توزيع قرابة 5 الاف برشور توعوي على قائدي الشاحنات .