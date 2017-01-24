“العمل والتنمية الاجتماعية بحائل” يشهد نقلة نوعية بمبانيه

يتأهب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الانتقال وفروعه إلى المقرات الجديدة التي تتواكب مع رؤية 2030 بوجود مقرات مهيئة لاستقبال شرائح المجتمع كافة، وتمكين العمل التطوعي وفتح نافذة نحو التطوير والإبداع والعطاء، والسعي إلى صناعة عمل قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمنطقة.

وانتقل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل إلى المقر الجديد في حي الشفاء على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز بالقرب من فرع وزارة الخدمة المدنية، ويحوي المقر الجديد على برجين بمساحة 5 آلاف متر مربع، ويتكون البرج الشرقي من مكتب العمل بمدينة حائل، والبرج الغربي إدارة فرع الوزارة بالمنطقة، إضافة إلى مسجد وخدمات مساندة ومواقف للموظفين والمراجعين، والذي سيدشن برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

وانتقلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين إلى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وأصبح مقرّها الجديد في مركز الدكتور ناصر الرشيد في القسم الشرقي الذي خُصصت للمسنين، بعد سنوات كانت دار الرعاية تابعة للجمعية الخيرية بالمنطقة.

وفُعّل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مركز الإيواء بوحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة حائل، وتم دعمه بالكوادر المؤهلة رجالًا ونساءً؛ لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمرأة أيًّا كان عمرها والطفل دون سن الـ18، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه.

وتم فصل وحدة الإعانات بمركز التأهيل الشامل بمبنى مستقل في مجمع الدوائر الحكومية، ودُعمت الوحدة بكوادر مؤهلين لتقديم الخدمة لجميع المستفيدين، كما تم نقل مبنى إشراف الفرع النسائي في مكتب العمل سابقًا وسط حائل.

ويجري العمل على تطوير مكاتب العمل بالمحافظات الرئيسية وسيتم دعمها قريبًا بوحدات ضمانية للتسهيل على المواطنين وتلمس احتياجاتهم وعدم تكبدهم عناء السفر، وستصبح مستقبلًا نواة لفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل بالمحافظات.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ فريح بن محمد العيّاد بأن النقلة النوعية التي يشهدها فرع الوزارة والفروع التابعة له يواكب حجم العمل الذي يتم إنجازه يوميًا، وتسهيلًا على المواطنين وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل -حفظهم الله-، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، والدعم اللامحدود الذي نجده من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسهم بلا شك في هذه النقلة النوعية.

وأشار العيّاد إلى أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسعى دائمًا للارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدم للمراجعين، وبذل أقصى الجهود لخدمتهم.