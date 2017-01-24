 التدريب التقني: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الالكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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التدريب التقني: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الالكتروني

التدريب التقني: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الالكتروني
المناطق_عادل الزهراني

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عدم تضرر البيانات والمعلومات الخاصة بها، واستمرار العملية التدريبية وبرامج التدرب الالكتروني بالكليات والمعاهد التقنية، وذلك بعد تعرضها لهجوم الكتروني  يوم أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للتدريب التقني  فهد العتيبي أن المؤسسة تعاملت مع تحذيرات المركز الوطني للأمن الالكتروني بوزارة الداخلية ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية قواعد البيانات والمعلومات والبنية التحتية من الفيروس الالكتروني، من خلال القيام  بالاجراءات اللازمة، والتأكد من وجود نسخ احتياطية حديثة لكافة المعلومات والملفات،  وتوعية الموظفين والتأكيد على عدم فتح الروابط أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة من أشخاص مجهولين أو التي لا يتوقع وصولها من الطرف الآخر، أو ليست ذات صلة بالعمل، وعدم تحميل ملفات من مواقع إنترنت غير معروفة وموثوقة للمستخدم.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات حذرت يوم أمس من هجمات إلكترونية مختلفة من نوع فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية “Ransomware” ، والتي تستهدف الاجهزة الحكومية،  وأوصت الهيئة جميع الجهات برفع مستوى الحيطة والحذر

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