أمير القصيم: على لجان التنمية السياحية دور في تعزيز السياحة

شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، على أهمية تفعيل الدور المناط بلجان التنمية السياحية بمدن ومحافظات المنطقة في خدمة الجوانب السياحية ، والمحافظة على تراث المنطقة وهويتها وإبراز ما يعكس تاريخها ، وإحياء أنشطة وفعاليات جاذبة.

ونوّه سمو أمير منطقة القصيم ، بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، والتطوير الشامل لجميع مناطق المملكة في مختلف المجالات ، وعلى ما توليه من عناية كريمة بقطاع السياحة ، مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، في تنمية السياحة في الوطن الغالي ، مشيداً بما حققته منطقة القصيم من قفزات نوعية في الجانب السياحي ، داعياً إلى الإستفادة من المقومات السياحية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة والإستثمار في الفرص المتاحة بما يسهم في تنمية الجوانب السياحية والاقتصادية بما يعود على المنطقة وأبنائها بالخير والفائدة.

وحث سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ، أعضاء لجنة التنمية السياحية بعنيزة على تجاوز العقبات ، وتعزيز الجوانب الإيجابية في قطاع السياحة في محافظة عنيزة وسبل تطويرها ، والإسهام في دفع عجلة التنمية والاستثمار السياحي في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، محافظ عنيزة المكلف رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن السليم ، يرافقه أعضاء اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سمو أمير منطقة القصيم بمناسبة تشكيل اللجنة الجديد.

من جانبه رفع محافظ عنيزة المكلف شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحة على موافقته واعتماده بتشكيل لجنة التنمية السياحية بعنيزة ، مؤكداً سعيهم في تحقيق تطلعات سموه وأبناء المحافظة وزوارها ، من خلال توحيد الجهود والتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير المنتجات والمقومات السياحية التي تحظى بها عنيزة حضر القاء مدير عام فرع الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ابراهيم المشيقح