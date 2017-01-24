مفاوض روسي يبدي تفاؤله بعد “ميلاد” محادثات أستانة

قال رئيس الوفد الروسي في المحادثات الخاصة بسوريا في أستانة عاصمة كازاخستان، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات كانت إيجابية، وإنه يعتقد أن عملية جديدة ولدت لبدء المفاوضات بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

وقال ألكسندر لافرينتييف للصحافيين: “رغم الوقت الطويل الذي استغرقه الاتفاق على البيان الختامي نجحنا في كتابة ميلاد لعملية أستانة”.

وأضاف أن روسيا وتركيا وإيران باعتبارها الدول الضامنة للاتفاق لوضع آلية لوقف إطلاق النار ستعمل الآن عن كثب على تنفيذه. غير أنه سعى للتهوين من أثر المحادثات على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال: “ستكون هناك بعض التكهنات بأن عملية أستانة تعتبر بديلاً لعملية جنيف. هذا غير صحيح – (محادثات) أستانة مكملة لجنيف”، وأضاف أن جماعات أخرى قد تنضم لعملية أستانة.