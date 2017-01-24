 إسرائيل توافق على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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إسرائيل توافق على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة

إسرائيل توافق على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة
المناطق - وكالات

وافقت إسرائيل اليوم الثلاثاء، على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “قرر الوزير أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية)، لتلبية احتياجات السكن والحياة اليومية”، بعد 4 أيام على تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة”.

وقال وزير الجيش الاسرائيلي ليبرمان: “عدنا الى حياتنا الطبيعية في يهودا والسامرة”.

ووفقاً لموقع “القناة السابعة” الإسرائيلية المقرب من المستوطنين، ينوي ليبرمان طرح مخطط اقامة منطقة صناعية فلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل على مجلس الكابينت للمصادقة عليها.

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