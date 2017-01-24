مشاجرة بين منتخبى مصر وغانا فى ملعب التدريب بسبب “رقصة” استفزازية

وقعت مشاجرة بين لاعبو المنتخب المصري وايهاب لهيطة مدير الفريق مع لاعبو غانا، عقب مران منتخب النجوم السوداء وقبل مران الفراعنة علي ملعب التدريب بعدما توجه المنتخب المصري الى ملعب التدريب لخوض المران الأخير مبكرا، استعدادا لمباراة الغد بين المنتخبين في ختام مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالجابون.

المنتخب المصري وصل الى ملعب التدريب فى موعد مبكر عن المحدد له، ليصب الإسرائيلى جرانت المدير الفنى لمنتخب غانا غضبه ويرفض نزول منتخب مصر إلى أرض الملعب، حتى لا يتابع الفراعنة مران منتخب غانا.

وعلي إثر غضب جرانت، ظل لاعبو المنتخب المصري في الاتوبيس الخاص بهم، وقام عمال غرف الملابس بإعادة الكرات والمهمات الى الأتوبيس، خوفا من توقيع عقوبات من اللجنة المنظمة والإتحاد الافريقى بسبب الوصول للملعب أثناء مران الفريق المنافس.

لاعبو غانا عقب المران تجمعوا في وسط الملعب وقاموا بالرقص في محاولات لاستفزاز لاعبو الفراعنة وتأخير المران المصرى، ويتحدث ايهاب لهيطة مدير المنتخب مع أعضاء اللجنة المنظمة لإخراج لاعبو غانا من الملعب، الا أن لاعبو غان ظلوا علي إستفزازهم، ليشتبك لاعبو المنتخبين معا.