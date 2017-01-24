المعارضة السورية تحمّل دمشق وطهران مسؤولية عدم إحراز “تقدم يذكر” في استانا

أعلن رئيس وفد فصائل المعارضة السورية في محادثات استانا محمد علوش اليوم إن نظام الأسد وإيران يتحملان مسؤولية عدم إحراز “تقدم يذكر” في هذه المباحثات .

وقال علوش “إلى الآن لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بسبب تعنت إيران والنظام” وذلك في ختام يومين من محادثات السلام حول سوريا في عاصمة كازاخستان .

وأضاف : أن المعارضة أكدت أنها تريد “وقف إراقة الدماء في سوريا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل” .

وأشار إلى أن الفصائل قدمت “وثيقة سيناقشها الروس والأمم المتحدة حول إنشاء آليات لتعزيز وقف إطلاق النار” ، مضيفًا أنه “إذا تمت الموافقة عليها، ستكون نتيجة جيدة للغاية لتعزيز وقف إطلاق النار”.

كما دعا روسيا إلى الاضطلاع بدور أكبر في تسوية النزاع السوري ، قائلا “في الوقت الراهن، إنها مجرد وعود فقط. لكننا نتوقع أن يصبح دور روسيا إيجابيًا حقًا” .