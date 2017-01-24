 المعارضة السورية تحمّل دمشق وطهران مسؤولية عدم إحراز “تقدم يذكر” في استانا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

طيران ناس يُدشن خطاً جوياً مباشراً بين جدة وينبع المعارضة السورية تحمّل دمشق وطهران مسؤولية عدم إحراز “تقدم يذكر” في استانا تراجع إنتاج وصادرات النفط السعودي في يناير مشاجرة بين منتخبى مصر وغانا فى ملعب التدريب بسبب “رقصة” استفزازية مدني الطائف ينفي حدوث هزة أرضية بعد سحب ترامب “شراكة المحيط الهادي”.. ماليزيا تدعو إلى التركيز على التكامل الاقتصادي لدول آسيان إسرائيل توافق على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة مفاوض روسي يبدي تفاؤله بعد “ميلاد” محادثات أستانة العيسى: لن نسمح بالمساس أو التقليل من أدوار المعلمين والمعلمات التدريب التقني: قواعد بيانات المؤسسة لم تتأثر بالهجوم الالكتروني أمير القصيم: على لجان التنمية السياحية دور في تعزيز السياحة أمير القصيم: على مسؤولي التعليم دور هام في تأهيل الثروات الوطنية

المعارضة السورية تحمّل دمشق وطهران مسؤولية عدم إحراز “تقدم يذكر” في استانا

المعارضة السورية تحمّل دمشق وطهران مسؤولية عدم إحراز “تقدم يذكر” في استانا
واس - استانا

أعلن رئيس وفد فصائل المعارضة السورية في محادثات استانا محمد علوش اليوم إن نظام الأسد وإيران يتحملان مسؤولية عدم إحراز “تقدم يذكر” في هذه المباحثات .
وقال علوش “إلى الآن لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بسبب تعنت إيران والنظام” وذلك في ختام يومين من محادثات السلام حول سوريا في عاصمة كازاخستان .
وأضاف : أن المعارضة أكدت أنها تريد “وقف إراقة الدماء في سوريا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل” .
وأشار إلى أن الفصائل قدمت “وثيقة سيناقشها الروس والأمم المتحدة حول إنشاء آليات لتعزيز وقف إطلاق النار” ، مضيفًا أنه “إذا تمت الموافقة عليها، ستكون نتيجة جيدة للغاية لتعزيز وقف إطلاق النار”.
كما دعا روسيا إلى الاضطلاع بدور أكبر في تسوية النزاع السوري ، قائلا “في الوقت الراهن، إنها مجرد وعود فقط. لكننا نتوقع أن يصبح دور روسيا إيجابيًا حقًا” .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>