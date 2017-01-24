 طيران ناس يُدشن خطاً جوياً مباشراً بين جدة وينبع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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طيران ناس يُدشن خطاً جوياً مباشراً بين جدة وينبع

طيران ناس يُدشن خطاً جوياً مباشراً بين جدة وينبع
واس - ينبع

دشن طيران ناس الناقل الجوي الوطني اليوم خطًا جديدا يربط بين مدينتي جدة وينبع بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، أيام الثلاثاء والخميس والسبت، حيث تنطلق رحلة جدة إلى ينبع في تمام الساعة 8:15 صباحًا، ورحلة ينبع إلى جدة في تمام الساعة 10:10 صباحًا .
يذكر أنّ طيران ناس دشّن الأسبوع الماضي خطًا جديدًا بين الرياض وبيشة، وذلك للتوسع والوصول لوجهات داخلية جديدة.

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