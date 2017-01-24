طيران ناس يُدشن خطاً جوياً مباشراً بين جدة وينبع

دشن طيران ناس الناقل الجوي الوطني اليوم خطًا جديدا يربط بين مدينتي جدة وينبع بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، أيام الثلاثاء والخميس والسبت، حيث تنطلق رحلة جدة إلى ينبع في تمام الساعة 8:15 صباحًا، ورحلة ينبع إلى جدة في تمام الساعة 10:10 صباحًا .

يذكر أنّ طيران ناس دشّن الأسبوع الماضي خطًا جديدًا بين الرياض وبيشة، وذلك للتوسع والوصول لوجهات داخلية جديدة.