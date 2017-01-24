مدير التعليم بمحافظة جدة يتفقد مدارس خليص

تفقد مدير عام التعليم بمحافظة جدة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي صباح اليوم الثلاثاء قطاع مدارس البنين والبنات بالبرزة التابع لمكتب تعليم خليص ، وكان في استقباله مدير مكتب التعليم بمحافظة خليص الأستاذ عمران الصبحي ، ومساعده للشؤون المدرسية الاستاذ عبدالواحد الشيخ.

‎وتابع “الثقفي” سير الاختبارات في متوسطة و ثانوية البرزة وسجل كلمة في سجل الزيارات أثنى فيها على خطة الاختبارات وتنظيمها ، وشملت الجولة ابتدائية طلحة بن عبيد الله ، ووقف على احتياجات قطاع البرزة التعليمي بشكل عام وأهم التحديات والصعوبات التي تواجههم .

‎وفي أثناء جولته التي تواصل مع قائدات مدارس البنات هاتفيا واطمئن على سير العملية التعليمية واحتياجات مدارسهن ،

‎كما التقى ببعض أولياء أمور الطلاب والطالبات ووقف على متطلباتهم.

‎“وتفقد مشروع النقل المدرسي لطالبات البرزة .

‎وفي ختام الزيارة قدم الثقفي شكره لمدير مكتب تعليم خليص والمسرفين والمشرفات فيه و لقادة المدارس وقائداتها ومنسوبيها ومنسوباتها على جهودهم التي بذلوها خدمة لرسالة التعليم ، موصيا العاملين والعاملات بقطاع التعليم بالطلاب والطالبات خيراً.

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