المجلس البلدي بالبدع يكلف امينا.. ويناقش عدد من النقاط للمحافظة

عقد المجلس البلدي بمحافظة البدع اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/٢٦ جلسته الرابعة عشر برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بن سالم القرعاني وبحضور أعضاء وعضوات المجلس البلدي . وفي بداية الاجتماع شكر رئيس المجلس عضو المجلس البلدي احمد سليم المسعودي على حضوره الاجتماع وهو في اجازة مرضية نظراً لعملية أجراها وتكللت بالنجاح بفضل الله وحرصه الدائم على تقديم افضل مالديه لخدمة محافظة البدع والمراكز التابعة وترحيبه بكافة أعضاء المجلس ، بعد ذلك ناقش المجلس المواضيع المدرجة بجدول الاعمال ومن أهمها تكليف أيمن ناصر العميري أمين للمجلس البلدي حيث وافق أعضاء وعضوات المجلس على تعينه أميناً للمجلس البلدي ومناقشة التقرير المقدم من العضو سليمان ابراهيم المسعودي بشأن حي الروضة وجنوب شارع تسعين من احتياج لخدمات حيث أوصى المجلس بمخاطبة البلدية بشكل عاجل ، ومواضيع اخرى اتخذ حيالها المجلس عدد من التوصيات والقرارات ، وفي نهاية الاجتماع قرر أعضاء المجلس بتخصيص الاجتماع القادم الى مناقشة إنجازات المجلس خلال العام الاول من الدورة الثالثة واتخاذ مايراه مناسب حيال ذلك حسب اللائحة التنظيمية لعمل المجالس