 أمير جازان يستقبل وكيل جامعة الإمام للتخطيط والتطوير والوفد المرافق  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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أمير جازان يستقبل وكيل جامعة الإمام للتخطيط والتطوير والوفد المرافق 

أمير جازان يستقبل وكيل جامعة الإمام للتخطيط والتطوير والوفد المرافق 
المناطق - جازان

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على تفاصيل البرنامج الذي تقيمه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية للمرابطين بـالحد الجنوبي وذلك تحت شعار  “المتطوعون في خدمة المرابطين “.

جاء ذلك خلال استقباله وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإٍسلامية للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل والوفد المرافق له بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، والذي يزور المنطقة حاليًا، ورحب سموه بوكيل الجامعة والوفد متمنيا لهم التوفيق في مهام زيارته للمنطقة وتحقيق اهدافهم المرجوة.
وفي بداية اللقاء استمع سمو أمير جازان الى شرح مفصل من وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير عن البرنامج الذي تقيمه الجامعة تحت شعار ..
” المتطوعون في خدمة المرابطين ” وذلك بتوجيهات معالي مدير جامعة الامام وعضو هيئة كبار العلماء  أ. د .الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل ، وما يضمه البرنامج من مشاركات وفعاليات وأنشطة متعددة للمرابطين بـالحد الحنوبي.

وأكد سمو أمير جازان أهمية الدور الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن الجامعات السعودية في خدمة أبناء هذا الوطن والدعاة وتنوع وتعدد مجالاتها وتخصصاتها.

واثنى سموه على كافة الجهود التي تقوم بها الجامعة من برامج علمية وتوعوية وتربوية بالمنطقة بمتابعة ودعم من معالي مدير الجامعة.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض دور الجامعة في العديد من المشاركات المتنوعة في مختلف المناسبات والفعاليات التي تشهدها المنطقة سواء من خلال الدروس والبرامج العلمية أو المعارض المتخصصة .

من جانبه عبر وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور الصامل عن شكره وتقديره لسمو أمير جازان كما ثمن توجيهات ودعم سموه الكريم التي تسعى لإنجاح دور الجامعة بالمنطقة مشيداً بما تشهده جازان من تطور في مختلف المجالات. حضر اللقاء عميد العمل التطوعي بجامعة الامام د.بدر الوهيبي وعدد من منسوبي الجامعة.

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