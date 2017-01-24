خطة امنية لمواكبة إنطلاق برامج وفعاليات مهرجان محايل أدفأ

بحث محافظ محايل عسير رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي اليوم وبحضور عدد من مدراء الإدارات الامنية والمروريه والخدمية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة الخطة الأمنية التي تواكب انطلاق برامج وفعاليات مهرجان محايل ادفأ في نسخته العاشرة مساء يوم الخميس القادم وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالقيادات الأمنية والخدمية مشيدآ بالجهود المبذولة في سبيل إنجاح المهرجان، وبما وصل إليه من شهرة واسعة، داعيا الجميع للتعاون في سبيل إكمال علامات النجاح بمشيئة الله تعالى . عقب ذلك استعرض امين اللجنة يحى بن محمد العاصمي التجهيزات التي تم إنجازها، والخطوات المتبقية .فيما أكدت القيادات الأمنية والمرورية أنه تم وضع خطة أمنية تساهم في تنظيم حركة السير إعتبارا من يوم إفتتاح فعاليات مهرجان محايل خاصة وان المحافظات التهامية تشهد هذه الأيام إقبالا من المواطنين والمقيمين للإستمتاع بالأجواء الدافئة والمعتدله التي تعيشها جميع المحافظات التهامية .