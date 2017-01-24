 خطة امنية لمواكبة إنطلاق برامج وفعاليات مهرجان محايل أدفأ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارتنا في تركيا : تصريحات مرداد لـ”bbc” مفبركة نجاح عملية قلب مفتوح بمركز القلب بحائل غدا .. خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها وتخريج الدفعة 91 من طلبة الكلية أمير نجران من يدمة: تماسكنا صفع أعداءنا .. ونحن سواسية تحت راية واحدة ورجل واحد مطار الملك عبد العزيز الدولي يبحث تعزيز التعاون مع الدفاع المدني                      خطة امنية لمواكبة إنطلاق برامج وفعاليات مهرجان محايل أدفأ أمير جازان يستقبل وكيل جامعة الإمام للتخطيط والتطوير والوفد المرافق  وزير التعليم يدشن منتدى “إعلام صديق للطفولة” المجلس البلدي بالبدع يكلف امينا.. ويناقش عدد من النقاط للمحافظة مدير التعليم بمحافظة جدة يتفقد مدارس خليص “أرامكو” تطلب عروض البنوك لأكبر بيع أسهم في العالم طيران ناس يُدشن خطاً جوياً مباشراً بين جدة وينبع

خطة امنية لمواكبة إنطلاق برامج وفعاليات مهرجان محايل أدفأ

خطة امنية لمواكبة إنطلاق برامج وفعاليات مهرجان محايل أدفأ
المناطق- محمد ال طاوي

بحث محافظ محايل عسير رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي اليوم وبحضور عدد من مدراء الإدارات الامنية والمروريه والخدمية والجهات ذات العلاقة  بالمحافظة الخطة الأمنية التي تواكب انطلاق برامج وفعاليات مهرجان محايل ادفأ في نسخته العاشرة مساء يوم الخميس القادم وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالقيادات الأمنية والخدمية مشيدآ  بالجهود المبذولة في سبيل إنجاح المهرجان، وبما وصل إليه من شهرة واسعة، داعيا الجميع للتعاون في سبيل إكمال علامات النجاح بمشيئة الله تعالى . عقب ذلك استعرض امين اللجنة يحى بن محمد العاصمي  التجهيزات التي تم إنجازها، والخطوات المتبقية .فيما أكدت القيادات الأمنية والمرورية أنه تم وضع خطة أمنية تساهم في تنظيم حركة السير إعتبارا من يوم إفتتاح فعاليات مهرجان محايل خاصة وان المحافظات التهامية تشهد هذه الأيام إقبالا من المواطنين والمقيمين للإستمتاع بالأجواء الدافئة والمعتدله التي تعيشها جميع المحافظات التهامية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>