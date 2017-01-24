 مطار الملك عبد العزيز الدولي يبحث تعزيز التعاون مع الدفاع المدني                      | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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مطار الملك عبد العزيز الدولي يبحث تعزيز التعاون مع الدفاع المدني                     

مطار الملك عبد العزيز الدولي يبحث تعزيز التعاون مع الدفاع المدني                     
المناطق - جدة - عادل الزهراني

عقدت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي اليوم الثلاثاء إجتماع مع إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بهدف تنسيق الجهود بين الجانبين لمواجهة حوادث الطائرات التي قد تقع داخل وخارج نطاق المطار.
وناقش الاجتماع الذي عقد بحضورمدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبد الله بن مسعد الريمي ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، آليات التعاون في مجالات السلامة والإطفاء،واتخاذ التدابير اللازمة لتبادل المعلومات واجراءات الطوارئ بين المطار وإدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة ومركز العمليات الأمنية الموحدة لتمرير البلاغات في حالة الطوارئ.
وخلال الإجتماع قدم الريمي شرحاً عن الإمكانات المتاحة داخل المطار وكيفية استغلالها بالوسائل التي تخدم المسافرين ومرتادي المطار، مؤكدا على أهمية التعاون بين إدارة المطار والدفاع المدني بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات ويساهم في توفير أعلى درجات السلامة والأمان في الأماكن والمنشآت الحيوية .
بعد ذلك قام اللواء المطرفي بجولة ميدانية شملت صالات المطار ومنطقة الإسناد ووحدة الإطفاء في المطار، واطلع خلالها على الاستعدادات والخطط التي يقوم بها المطارلضمان أمن وسلامة المسافرين.
وابدى المطرفي ارتياحه من الامكانيات والتجهيزات, منوهاً باهمية تعزيز اوجه التعاون وايجاد صيغ مشتركة تخدم الطرفين في مجال الاطفاء والانقاذ, وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام المطار درعا تذكارية لمدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة .

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