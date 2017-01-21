سفارتنا في تركيا : تصريحات مرداد لـ”bbc” مفبركة

نفت سفارة المملكة بتركيا ، تصريحات مغلوطة تُسبت إلى السفير عادل بن سراج مرداد، ومنسوبة إلى موقع بي بي سي.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن ما نُسب إلى السفير بخصوص العلاقات التركية السعودية بخصوص الأزمة السورية، مجرد تصريحات مفبركة، موضحة أن السفير مرداد سافر من تركيا قبل 3 أسابيع من انتهاء عمله، كما أنه لم يدلي بتصريحات إلى بي بي سي أو أي جهة إعلامية أخرى خلال الاشهر الماضية.