 سفارتنا في تركيا : تصريحات مرداد لـ”bbc” مفبركة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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سفارتنا في تركيا : تصريحات مرداد لـ”bbc” مفبركة

سفارتنا في تركيا : تصريحات مرداد لـ”bbc” مفبركة
المناطق- تركيا

نفت سفارة المملكة بتركيا ، تصريحات مغلوطة تُسبت إلى السفير عادل بن سراج مرداد، ومنسوبة إلى موقع بي بي سي.
وأوضحت السفارة في بيان لها أن ما نُسب إلى السفير بخصوص العلاقات التركية السعودية بخصوص الأزمة السورية، مجرد تصريحات مفبركة، موضحة أن السفير مرداد سافر من تركيا قبل 3 أسابيع من انتهاء عمله، كما أنه لم يدلي بتصريحات إلى بي بي سي أو أي جهة إعلامية أخرى خلال الاشهر الماضية.

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