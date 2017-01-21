عمل وضمان وادي الدواسر يناقشان سبل التعاون بينهما لتسهيل خدمة المستفيدين

عقد مدير مكتب العمل بمحافظة وادي الدواسر مناحي القحطاني اجتماعاً بمدير مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة سعد الشهراني لمناقشة كل مامن شأنه تقديم أفضل الخدمات لعملاء المكتبين من المستفيدين ووضع أسس وآليات سهلة وميسرة تضمن سلاسة العمل وانسيابيته ، وذلك ترجمة لحرص فرع وزاره العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض .

وذكر “القحطاني” انه تم الاتفاق على تكليف موظف من مكتب العمل لخدمة مستفيدي الضمان الذين توجد ملاحظات او نواقص على تحديث بياناتهم من أجل إنهائها في اسرع وقت وفي مكان واحد مراعاة لظروف المستفيدين ، مشيراً الى أن الفرع يسعى لتسهيل الاجراءات المقدمة للمواطنين بتظافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتطبيق قرار تحديث مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتي بدأت في الأول من شهر صفر الماضي عبر البوابة الالكترونية ( eservices.mlsd.gov.sa ) استنادا الى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 7 من رجب من عام 1427هـ بشأن نظام الضمان الاجتماعي وما تتضمنه المادة 16 التي توجب على المستفيد او وكيله إبلاغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية او الاقتصادية او الصحية للمستفيد او اسرته، ووفقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29 من محرم من عام 1433 هـ والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الاعانات المالية للاشخاص ذوي الإعاقة.