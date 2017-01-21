 بالشراكة مع “نبراس”..رعاية الفتيات بالرياض تنظم برنامجاً توعوياً عن المخدرات لـ42 من منسوباتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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بالشراكة مع “نبراس”..رعاية الفتيات بالرياض تنظم برنامجاً توعوياً عن المخدرات لـ42 من منسوباتها

بالشراكة مع “نبراس”..رعاية الفتيات بالرياض تنظم برنامجاً توعوياً عن المخدرات لـ42 من منسوباتها
المناطق - الرياض

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض بالشراكة مع ادارة مكافحة المخدرات وضمن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس برنامجاً توعوياً عن ًظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها ” استمر لمدة 3 أيام واستهدف 42 مستفيدة من منسوباتها.

وقد تضمنت فعاليات البرنامج العديد من المحاضرات وورش العمل التوعوية في الكثيرمن المواضيع مثل “التعريف بالمخدرات وانواعها ، الآثار المترتبة على تعاطي وادمان المخدرات من خلال شرح تفصيلي عن تأثيرها على العقل والجسم ،سبل الوقاية من المخدرات ، أهمية الوقاية الأسرية، دور الأسرة في حماية الأبناء إضافةً إلى توضيح آلية التواصل في تقديم البلاغات وماتقوم به الجهات المختصة من جهود في هذا الأمر.

يُشار الى ان هذا البرنامج يأتي ضمن خطة العمل والشراكة المجتمعية بين مؤسسة رعاية الفتيات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تهدف الى تعزيز الحصانة الذاتية لدى فتيات المؤسسة وتوعية منسوباتها وتنمية مهاراتهن في مجال الوقاية من المخدرات .

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