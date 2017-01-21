عبقرية ” الذبياني ” في الرياضيات تقوده للفوز على مستوى المملكة و الترشح للأولمبياد الدولي

قادت عبقرية الطالب علي بن طالب بن علي الذبياني ، والذي يدرس بمدرسة الحسن بن علي الابتدائية و المتوسطة بمحافظة أضم التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الليث ، في مادة الرياضيات إلى جانب تفوقه الدراسي وشغفه بالبحث العلمي و الابتكار إلى فوزه بالمركز الثالث وتحقيقه الميدالية البرونزية على مستوى المملكة في مسابقة ” موهوب الرياضيات والعلوم ” لعام 2016م ، والتي تقيمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالتعاون مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات التعليم العام في الصفين الخامس والسادس الابتدائي ، بهدف اكتشاف الطلاب والطالبات المتميزين في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الخامس والسادس الابتدائي ؛ لإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة ، والإسهام في بناء جيل قادر على التعامل مع العالم بلغة علمية ، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة الدولية في مجال الرياضيات والعلوم.

و رشحت مؤسسة (موهبة) الطالب ” علي بن طالب الذبياني ” مقابل هذا الفوز للمشاركة في الأولمبياد الدولي لعام ٢٠١٧ م ، من خلال مشاركته في ملتقى الشتاء للطلاب الموهوبين و المزمع إقامته بالهيئة الملكية بمدينة الجبيل خلال الفترة من بعد غد الخميس ٢٨ / ٤ / ١٤٣٨هـ إلى يوم السبت الموافق ٧ / ٥ / ١٤٣٨هـ ، والذي يهدف إلى ترشيح وتأهيل الفرق السعودية المشاركة في أولمبياد الرياضيات والفيزياء والكيمياء الدولي لعام ٢٠١٧م

ويعد الطالب ” الذبياني ” من الطلاب الموهوبين و المبدعين على مستوى إدارة التعليم بالليث وصاحب سجل حافل بالإنجازات العلمية في مجالات الموهبة و العلوم ، حيث سبق له تجاوز مقياس موهبة ضمن المشروع الوطني للتعرف على الطلاب الموهوبين بدرجة عالية ، و مثل إدارة التعليم بالليث في البرنامج الإثرائي الصيفي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والذي أقيم بمدارس البشرى الأهلية بمكة المكرمة للعام الدراسي ١٤٣٦هـ / ١٤٣٧هـ كما خضع للعديد من برامج الموهوبين بمركز الموهوبين بمكتب التعليم بأضم.

وجاء فوزه في مسابقة موهوب العلوم و الرياضيات بعد اجتيازه مرحلة الاختبار الإلكتروني في تخصص الرياضيات ، ثم مرحلة الاختبار الورقي والتي أقيمت بمراكز النشاط الطلابي على مستوى المملكة ، ثم مرحلة الاختبار النهائي للمسابقة والتي أقيمت خلال الشهر الماضي للطلاب المرشحين للدخول في المرحلة النهائية على مستوى المملكة والبالغ عددهم ” ١٢” طالبا .

ووصف الطالب : علي بن طالب الذبياني فوزه بالإنجاز الأبرز في مسيرة حياته ، مؤكدا بأنه كان حريصاً على المشاركة في المسابقة منذ أن قرأ عنها لطموحه في الفوز والمنافسة ، ولتطلعه إلى اكتساب المزيد من المعارف والعلوم و الخبرات و التجارب و الإنجازات .

معرباً عن بالغ فخره واعتزازه و بهجته وسروره بهذا الفوز ، وقال أحمد الله عز وجل الذي وفقني ويسر لي تحقيق الفوز على مستوى المملكة والتأهل لتمثيل الإدارة على مستوى الوطن ، مؤكداً حرصه على الاستفادة مما يقدم في ملتقى الشتاء من برامج و ورش تدريبية ومسابقات علمية تساعده على صقل وتنمية مواهبه و قدراته وتحقيق أهدافه المستقبلية التي يطمح في الوصول إليها بكل جد و اجتهاد ، ومن أبرزها التأهل للأولمبياد الدولي ٢٠١٧م ، وتمثيل الوطن عالمياً ، و الإسهام مستقبلاً في بناء ورفعة الوطن بمشيئة الله تعالى .

فيما عبر ولي أمره الأستاذ طالب بن علي الذبياني عن بالغ شكره وتقديره لكافة المسؤولين في وزارة التعليم ومؤسسة موهبة وإدارة التعليم بالليث لاهتمامهم برعاية مواهب أبناء وبنات الوطن ، و السعي لتقديم برامج نوعية للاستثمار الأمثل لقدراتهم ومواهبهم و مؤهلاتهم .

وقال بأن السر في تفوق ابنه بعد توفيق الله عز وجل هو حبه للاطلاع على كل جديد في مجالات المعرفة والعلوم ، و تنظيم وقته ، و مذاكرة دروسه أولاً بأول ، و دافعيته نحو المنافسة والمشاركة في المسابقات العلمية .

من جانب آخر هنأ مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي الطالب و أسرته ومعلميه على هذا الفوز ، مثمناً الجهود المبذولة من أسرة الطالب في متابعة ابنهم والحرص على تجسيد الشراكة مع المدرسة فيما يعود على ابنهم بالنفع والفائدة ، مؤكدا أن إدارة التعليم تزخر بالمواهب التي يجب أن تأخذ فرصتها في الإبداع والتألق ، و القادرة على تمثيل الإدارة في كافة المحافل المحلية و الدولية .

وأشاد ( البركاتي ) ببرامج وزارة التعليم التي تقيمها بالشراكة مع مؤسسة موهبة و التي كرست في عقول الأجيال حب المعرفة و العلوم و الابتكار ، في زمن تعيش فيه بلادنا نهضة تنموية شاملة ، يسعى فيها الجميع إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – ٢٠٣٠ من خلال رعاية جوانب الإبداع والابتكار لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء