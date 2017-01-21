 أمير جازان يستقبل وفدا من مجلس الجمهور النصراوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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أمير جازان يستقبل وفدا من مجلس الجمهور النصراوي

أمير جازان يستقبل وفدا من مجلس الجمهور النصراوي
المناطق - جازان

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على أبناء المنطقة ودورهم في حماية الوطن والدفاع عنه وتميزهم في مختلف المجالات العلمية والرياضية والثقافية منوها بالدور الذي تقوم به الرياضة في التنشئة الصحيحة للفرد بدنيا وعقليا وأسهامها في الوقاية للشباب من الانحرافات والأفكار الضالة.

جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم رئيس مجلس جماهير النصر بجازان الدكتور خالد عطيف وعددا من أعضاء المجلس الذين قدموا لسموه خطاب الشكر المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي نظير دعم سموه لحملة التبرع بالدم التي أقامها مجلس جماهير النصر دعما لجنودنا البواسل المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل كما قدم لسموه كتيبا يحوي إنجازات مجلس جماهير النصر بجازان.

وقد وعد سموه بدراسة فكرة المجلس لحضور فريق كرة القدم بنادي النصر للعب مباراة خيرية أمام منتخب أندية المنطقة.

وفي ختام اللقاء التقطت الصور التذكارية مع سموه الكريم.

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