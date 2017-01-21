 احتراق وجه وجسد “فتاة” قبل زواجها بسبب “تاجرة انستقرام” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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احتراق وجه وجسد “فتاة” قبل زواجها بسبب “تاجرة انستقرام”

احتراق وجه وجسد “فتاة” قبل زواجها بسبب “تاجرة انستقرام”
المناطق - متابعات

قالت صحيفة محلية أن كريم تبييض حصلت عليه فتاة من قبل تاجرة بالانستقرام تسبب في احتراق وجهها وجسدها بالكامل قبل زواجها بـ 3 أشهر.

ووفقا لصحيفة “مكة” قال الطبيب المباشر لحالة الفتاة استشاري الجلدية وجراحة الجلد والليزر عميد كلية الصيدلة بجامعة تبوك الدكتور عبدالله اليوسف فإن الفتاة استخدمت كريما مجهول المصدر والتركيب، حصلت عليه من قبل تاجرة تسوق منتجاتها عبر تطبيق الانستقرام واستمرت على استخدامه لمدة شهر.

وأضاف «لم يظهر أي أثر سلبي على الفتاة خلال الشهر الأول من استخدام الكريم، ومع بداية الشهر الثاني بدأت التصبغات بالظهور على البشرة حتى وصلت إلى تغير كامل في لون البشرة»، مؤكدا أن الفتاة لم تكن تعاني من أي أمراض جلدية قبل ذلك.

وقال اليوسف «بعد الفحوصات والدراسات عن المادة المستخدمة تبين أنها مادة موجودة وعلاجية ومرخصة، لكنها خلطت واستخدمت بطريقة خاطئة»، موضحا أن التخلص من آثارها قد يستغرق نحو 5 سنوات.

وحذر من استخدام أي خلطات مهما كان نوعها، سواء مرخصة أو غير مرخصة، مبينا أن بعض مواد الأكرتين والهيدروكرتوزون انتشرت عمليات خلطها واستخدامها للبشرة دون أي دليل علمي على صحة تلك الخلطات ومأمونيتها.

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