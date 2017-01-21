 ضبط شخصين قاما بسرقة سيارات بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

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ضبط شخصين قاما بسرقة سيارات بجدة

ضبط شخصين قاما بسرقة سيارات بجدة
المناطق - جدة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي  ، انه إشارة لمقطع الفيديو المتدوال ، الذي يظهر من خلاله  شخصان  يقومومان بسرقة بطاريات احدي المركبات بمحافظة جدة ، علي ضوء ذلك تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوي الفيديو لمعرفة هويتهم وقد أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط شخص من جنسية افريقيه متهم بارتكاب هذة الحادثه وتحديد وهوية الشخص الاخر وسيتم ضبطه واستكمال اجراءت الاستدلال الاوليه معهم تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص

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