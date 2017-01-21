الجامعة العربية تدين مصادقة إسرائيل بناء 566 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

أدانت جامعة الدول العربية التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي بعد إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء (566) وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة في نطاق توسيع مخططاتها الاستيطانية والتهويدية للمدينة المقدسة المحتلة.

ونددت الجامعة العربية في بيانها الصادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة اليوم، بهذه الخطوة الاستيطانية الجديدة، منبهة إلى أن هذا النشاط الاستيطاني الجديد يأتي ردًا على قرار مجلس الأمن الأخير (2334) الذي يقضي بوقف الاستيطان نهائيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات التي تنتهك الميثاق وقواعد القانون الدولي وتهدد بصورة مباشرة وخطيرة حل الدولتين.

وعدّت الجامعة العربية هذا الإجراء، تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك متواصل وجسيم للقانون والشرعية الدولية، وتعدٍّ واضح على حقوق الشعب الفلسطيني في تراب وطنه وعاصمته مدينة القدس المحتلة.

وطالبت الجامعة العربية في بيانها، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الإسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد، ليس فقط حل الدولتين المعبر عن الخيار الدولي الوحيد، وإنما على السلم والأمن وجدية المجتمع الدولي وفعالية قراراته وقدرته على انفاذها.