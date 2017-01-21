العثور على كاميرات سرية زرعها الاحتلال الاسرائيلي في بيوت الضفة

عثر شقيقان فلسطينيان طارق وأكرم جبريل على كاميرات غاية في الصّغر والدّقة زرعها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدخلي منزليهما في بلدة تقوع إلى الجنوب الشرقي لمدينة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “صفا” الفلسطينية، فإنه بعد وقت قصير من خروج الجنود من منزل المحرر طارق عقب اقتحامه، لاحظ جسماً صغيراً أسود مثبتاً في أعلى باب منزله، وبعد الفحص والتدقيق، تبين له أنها كاميرات صغيرة دقيقة زرعها الجنود أثناء اقتحام المنزل، الذي قارب على الساعتين.

وعندما جرى فحص منزل شقيقه الآخر أكرم، جرى العثور على كاميرا صغيرة في مدخل منزله أيضاً، لافتاً إلى أنّ هدف الكاميرا تمثل في تصوير الداخلين والخارجين من وإلى المنزل.

ويلفت جبريل إلى أنّ الكاميرات دقيقة جداً وصغيرة، وتحوي شريحة إلكترونية، وجرى تثبيتها خلسة، بعد أن داهم جنود الاحتلال منازل العائلة، واحتجزوا الأفراد كافة في غرفة صغيرة، ومنعوهم من التحرّك.

ويتوقّع جبريل أن يكون الاحتلال يحصل على تسجيلات من بثّ هذه الكاميرات، للحصول على معلومات عن زوار العائلة ومرتادي منزلها، وأوقات دخول وخروج أفرادها، وخاصّة الأسرى المحررين.