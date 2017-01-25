 “حرازات جدة”.. حي مساحته 50 مليون متر “مطمع” لخفافيش الظلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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“حرازات جدة”.. حي مساحته 50 مليون متر “مطمع” لخفافيش الظلام

“حرازات جدة”.. حي مساحته 50 مليون متر “مطمع” لخفافيش الظلام
المناطق - الرياض

كشفت جولة على حي الحرازات شرقي جدة أمسأن الكثير من المنازل لا تزال بلا صكوك، ما يبعدها عن نظام «شموس» الذي يتم من خلاله تسجيل المستأجرين في مكاتب العقار.

وبدا الحي الذي تتجاوز مساحته 50 مليون متر مربع بعيدا عن الأعين، وبقي محروما من الكثير من الخدمات، التي من أبرزها مركز للشرطة، والإنارة، والسفلتة، وفقاً لـ”عكاظ”.

ويعتقد الأهالي أن الأمانة تهمل حيهم فأصبح منسيا، ما جعله مطمعا لخفافيش الظلام الذين حاولوا استغلال هذا الهدوء في تحويل أحد منازله لمعمل تفجير وتدمير. وقال وائل الزهراني إن الحي رغم قدمه إلا أنه بلا خدمات صحية، إذ لا يوجد مركز صحي أو مستشفى.

ويرى جاره عبدالعزيز أن غياب مركز شرطة يجعل الحي مطمعا للمجرمين، إذ يقع أقرب مركز في حي المنتزهات الذي يبعد عدة كيلومترات، مبينا أن شوارع الحي استباحها المفحطون، خصوصا أمام المدارس.

ولفت عمر الزهراني إلى أن التأجير للأسف بالباطن دون الاستعانة بنظام شموس الأمني، لأن الاستراحات – على حد قوله – بلا صكوك، لذا يكتفي صاحبها بوضع لافتة على الطريق لعرضها للإيجار. وبين أيوب بن شيبة أن هناك مجمع مدارس توقف بناؤه ولا يعرف أحد السبب.

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