4 أسلحة فتاكة تمتلكها المملكة قادرة على سحق العدو

تمتلك السعودية 4 أسلحة فتاكة باستطاعتها فتك العدو، بينها مقاتلة بوينغ F-15 إيغل والمقاتلة الأوروبية “تايفون” (الإعصار).

وفيما يلي أسماء الأسلحة وتفاصيلها وفقاً لتقرير نشرته “العربية نت”:

1 – مقاتلة بوينغ F-15 إيغل

لدى السعودية 86 منها من طرازF-15C/D الخاصة بالمعارك الجوية “جو- جو”، بالإضافة إلى 70 مقاتلة من طراز F-15S متعددة المهام والمعروفة بـ”النسر الضارب”، حيث تبلغ هذه الطائرة درجة من التطور تمكنها من استهداف العمق الإيراني دون أن يستطيع الطيران الحربي الإيراني أن يشكل عائقا أمامها.

وأضاف التقرير، أن السعودية ستنتهي قريبا من تحديث “النسور الضاربة” إلى طراز “F-15SA” المتقدمة قياسيا والمزودة برادار “APG-63 (V) 3” المخصص للمسح الإلكتروني وأنظمة الحرب الإلكترونية الجديدة وأجهزة استشعار متطورة أخرى، حيث سيضاف إلى سلاح الجو الملكي 84 من هذه الطائرات المعدلة.

2- المقاتلة الأوروبية “تايفون” (الإعصار)

وجاء في التقرير أيضا أن المقاتلة “تايفون” ثاني أكثر الأسلحة السعودية فتكا، وذلك مقارنة بسلاح الجو الإيراني المهترئ، والذي يعود لسبعينيات القرن الماضي. وهذه المقاتلة الأوروبية قد زودت المملكة سلاح الجو الملكي بـ72 منها، لأنها مقاتلة مميزة للغاية في معارك الـ”جو-جو” والـ”جو-أرض”.

3- المروحية المقاتلة بوينغ إيه إتش 64 أباتشي

ومن خلال التقرير يمكن الاستنتاج أن المملكة لم تبخل في الاهتمام بقواتها البرية، وذلك من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة في العالم، كما هو الحال بالنسبة للقوات الجوية، وواحدة من أقوى الأسلحة على هذا الصعيد هي مروحية بوينغ “AH-64D” أباتشي حيث تمتلك السعودية 82 منها.

وكانت هذه المروحية صممت خصيصا للجيش الأميركي في سبعينيات القرن الماضي، من أجل التصدي لأي هجوم سوفييتي محتمل في وسط أوروبا أثناء الحرب الباردة، واستخدمها الجيش الأميركي خلال غزو العراق عام 2003 ، وكانت أداة لا تقدر بثمن حينها وحتى بعد سقوط بغداد تواصلت أميركا في استخدامها لضرب معاقل داعش، لو استخدم هذا السلاح بشكل جيد سوف يلعب دورا محوريا في ضرب قوات العدو البرية.

4- دبابات إم1 إيه2 أبرامز

وقد تم تجهيز القوات البرية السعودية أيضا بإحدى أقوى الدبابات في العالم وهي “M1A2S” أبرامز، وبما أن القوات البرية السعودية تمتلك 442 دبابة من هذا الطراز بذلك تشكل العمود الفقري في الجيش السعودي، وتصبح دبابته القتالية الرئيسية.

والفرق بين أبرامز السعودية وتلك الأميركية، أن الأخيرة مجهزة باليورانيوم المنضب ولكن العدد الهائل من هذه الدبابات التي تستخدمها السعودية هي في الواقع مشابهة جدا لـ” M1A2 SEP” في خدمة الجيش الأميركي مما يعني أنها مزودة بنظم معلومات وشبكات متطورة وعلى أي حال فهي أقوى من أي دبابة تمتلكها إيران على الإطلاق.