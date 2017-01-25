بعد 24 ساعة من الاقتحام .. “الشرعية” تستعيد المخا وتسيطر على ساحل تعز

أحكم الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مدعومين بطيران التحالف العربي سيطرتهما الكاملة على مدينة وميناء المخا غربي محافظة تعز أمس بعد 24 ساعة من اقتحامها أمس الأول، فيما انهارت صفوف الانقلابيين وسقط عشرات القتلى في صفوفهم إثر معارك ضارية.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد اليافعي أمس أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير المخا بالكامل، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية. فيما هنأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الجيش والمقاومة بهذه الانتصارات الساحقة.

وشدد على ضرورة مواصلتها في كافة المواقع والجبهات لتطهير باقي المحافظات وتخليصها من ميليشيات الموت والدمار. ونوه هادي بالدور الإيجابي لقوات التحالف العربي والتي كان لها الإسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات.

وقالت مصادر عسكرية، إن الميليشيات الانقلابية، عمدت إلى زرع الألغام في المدينة بعد هروبها. وأضافت أنه بعد السيطرة على المخا والميناء التابع لها يكون الساحل الغربي لتعز الذي يضم ذوباب، والمخا وباب المندب تحت سيطرة الجيش والمقاومة، ما يخنق عمليات التهريب الحوثية للسلاح الإيراني.