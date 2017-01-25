 بعد 24 ساعة من الاقتحام .. “الشرعية” تستعيد المخا وتسيطر على ساحل تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأحمر: مصممون على رفع العلم اليمني على جبال مران أسعار “الكوسا” ترتفع 28 % .. و”الطماطم” تنخفض 50 % شاهد.. طريقة خيالية لركن السيارات خلال دقيقتين.. ستدهشك بهذه الإضافة على متصفحك .. تتجنب المواقع الخبيثة على الإنترنت شاهد.. زوجة ترمب تبتسم له ثم تطعنه من الخلف ! نظام الأسد يقصف باسطوانات الغاز تجمعا للاجئين الفلسطينيين بريف درعا تشرد 87 ألفا من مسلمي الروهنغيا منذ أكتوبر.. الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادا في العالم بعد 24 ساعة من الاقتحام .. “الشرعية” تستعيد المخا وتسيطر على ساحل تعز 4 أسلحة فتاكة تمتلكها المملكة قادرة على سحق العدو “حرازات جدة”.. حي مساحته 50 مليون متر “مطمع” لخفافيش الظلام العثور على كاميرات سرية زرعها الاحتلال الاسرائيلي في بيوت الضفة للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بالرياض

بعد 24 ساعة من الاقتحام .. “الشرعية” تستعيد المخا وتسيطر على ساحل تعز

بعد 24 ساعة من الاقتحام .. “الشرعية” تستعيد المخا وتسيطر على ساحل تعز
المناطق - وكالات

أحكم الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مدعومين بطيران التحالف العربي سيطرتهما الكاملة على مدينة وميناء المخا غربي محافظة تعز أمس بعد 24 ساعة من اقتحامها أمس الأول، فيما انهارت صفوف الانقلابيين وسقط عشرات القتلى في صفوفهم إثر معارك ضارية.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد اليافعي أمس أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير المخا بالكامل، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية. فيما هنأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الجيش والمقاومة بهذه الانتصارات الساحقة.

وشدد على ضرورة مواصلتها في كافة المواقع والجبهات لتطهير باقي المحافظات وتخليصها من ميليشيات الموت والدمار. ونوه هادي بالدور الإيجابي لقوات التحالف العربي والتي كان لها الإسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات.

وقالت مصادر عسكرية، إن الميليشيات الانقلابية، عمدت إلى زرع الألغام في المدينة بعد هروبها. وأضافت أنه بعد السيطرة على المخا والميناء التابع لها يكون الساحل الغربي لتعز الذي يضم ذوباب، والمخا وباب المندب تحت سيطرة الجيش والمقاومة، ما يخنق عمليات التهريب الحوثية للسلاح الإيراني.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>