 تشرد 87 ألفا من مسلمي الروهنغيا منذ أكتوبر.. الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادا في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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تشرد 87 ألفا من مسلمي الروهنغيا منذ أكتوبر.. الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادا في العالم

تشرد 87 ألفا من مسلمي الروهنغيا منذ أكتوبر.. الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادا في العالم

أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن أعمال العنف في غرب ميانمار شردت 87 ألفًا من مسلمي الروهنغيا منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره الأسبوعي، إن “21 ألف شخص على الأقل نزحوا داخليًا في الجزء الشمالي من ولاية أراكان غرب ميانمار، نتيجة لأعمال العنف والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت مؤخرًا في حقهم”. وأضاف التقرير أن “66 ألف شخص عبروا الحدود إلى بنغلاديش للأسباب نفسها”.

وتعتبر ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش” بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادًا في العالم”.

ومع اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا في يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، طلبًا للأمن.

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