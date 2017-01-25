 نظام الأسد يقصف باسطوانات الغاز تجمعا للاجئين الفلسطينيين بريف درعا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأحمر: مصممون على رفع العلم اليمني على جبال مران أسعار “الكوسا” ترتفع 28 % .. و”الطماطم” تنخفض 50 % شاهد.. طريقة خيالية لركن السيارات خلال دقيقتين.. ستدهشك بهذه الإضافة على متصفحك .. تتجنب المواقع الخبيثة على الإنترنت شاهد.. زوجة ترمب تبتسم له ثم تطعنه من الخلف ! نظام الأسد يقصف باسطوانات الغاز تجمعا للاجئين الفلسطينيين بريف درعا تشرد 87 ألفا من مسلمي الروهنغيا منذ أكتوبر.. الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادا في العالم بعد 24 ساعة من الاقتحام .. “الشرعية” تستعيد المخا وتسيطر على ساحل تعز 4 أسلحة فتاكة تمتلكها المملكة قادرة على سحق العدو “حرازات جدة”.. حي مساحته 50 مليون متر “مطمع” لخفافيش الظلام العثور على كاميرات سرية زرعها الاحتلال الاسرائيلي في بيوت الضفة للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بالرياض

نظام الأسد يقصف باسطوانات الغاز تجمعا للاجئين الفلسطينيين بريف درعا

نظام الأسد يقصف باسطوانات الغاز تجمعا للاجئين الفلسطينيين بريف درعا
المناطق - وكالات

قصفت طائرات نظام الأسد باسطوانات غاز تجمعاً للاجئين الفلسطينيين بريف درعا جنوب سوريا مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين.

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان، اليوم، أن طائرات نظام الأسد الحربية قصفت بإسطوانات غاز وعدد من قذائف الهاون حي طريق السد الذي يضم تجمعاً للاجئين الفلسطينيين في ريف درعا.

ولفت البيان إلى أن أسطوانة الغاز المتفجرة تعد إحدى أدوات قصف قوات النظام السوري على المناطق السكنية وتسبب سقوط ضحايا وتحدث خراباً في المنازل .

وأشار البيان إلى أن سكان مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين الذي دمر حوالي 80 % من مبانية وحي طريق السد يعانون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على المخيم والمناطق المتاخمة لهما كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات لفترات زمنية طويلة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>