شاهد.. زوجة ترمب تبتسم له ثم تطعنه من الخلف !

عثروا على لقطة فيديو نادرة، من نوع حمّال للأوجه والموحيات، وتشير تقريباً إلى أن صحة العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، ليست على ما يرام.

خبر لقطة الفيديو الجديد، منتشر بارزاً في معظم وسائل الإعلام الأميركية والأجنبية، أمس واليوم الثلاثاء، كما عبر مئات الحسابات بمواقع التواصل، وهي لقطة يتضح منها أن الأم من ترمب لابن وحيد، اسمه Barron وعمره 10 سنوات، تبتسم وتنشرح كما يبدو عندما ينظر إليها زوجها، أما حين يشيح بوجهه عنها إلى أي اتجاه، أو يدير ظهره، فإنها تتجهم سريعاً وتنقلب عابسة، وترمقه بنظرة سمكية النوع، غاضبة وخنجرية، تعكس مشاعر غير سارة ودفينة، نراها أيضاً في كثير من صورها معه، وأدناه مجموعة منها.

اللقطة هي من التغطية التلفزيونية لحفل تنصيبه بعد أدائه اليمين الدستورية، وفيها تبدو زوجته خلفه بفستانها الأزرق، وخلفها ظهرت ابنته الكبرى إيفانكا، ولما أدار وجهه إلى الخلف، ظهرت على شفتيها ابتسامة امتدت حتى إلى أطراف أذنيها، إلا أنها أنهتها سريعاً حين أدار ظهره، وبدا وجهها قاتماً متجهّماً، وتسدد إليه طعنة بعينين غاضبتين من أمر ما، وهذه هي الإشارة إلى أن العلاقة بين الاثنين ليست كما تبدو في الظاهر، بل فيها كواليس وكوابيس.