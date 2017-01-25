 بهذه الإضافة على متصفحك .. تتجنب المواقع الخبيثة على الإنترنت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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بهذه الإضافة على متصفحك .. تتجنب المواقع الخبيثة على الإنترنت

بهذه الإضافة على متصفحك .. تتجنب المواقع الخبيثة على الإنترنت
المناطق - وكالات

مع ملايين المواقع المتاحة على شبكة الإنترنت، قد تكون حماية الخصوصية وحجب البيانات الشخصية عن هذه المواقع مسألة معقدة نوعاً.

فهناك الكثير من المواقع التي تقوم بجمع البيانات عن المستخدم من دون علمه واستخدامها لأغراض مختلفة، هذا بخلاف المواقع التي تتضمن برمجيات خبيثة والتي تعرض الأمن الشخصي للخطر.

وبالتالي يجب على المستخدمين دائماً الحذر عند تصفحهم لمواقع من مصادر مجهولة، أو استخدام أدوات تساعدهم بالكشف عن مدى سلامة هذه المواقع.

إضافة Truman Grade على متصفح غوغل كروم تُعد أحد الخيارات الملائمة للغاية في هذا المجال، حيث تقوم الإضافة بتحديد المواقع التي تنتهك خصوصية المستخدم أو تجمع معلومات عنه أو تلك التي تحاول خداع المستخدم وتعريض أمواله للخطر أو تلك التي تتضمن برمجيات خبيثة وضارة.

وتستخدم الإضافة خوارزميات آلية تعمل تلقائياً عند زيارتك لأي موقع بحيث تتم عملية الفحص في الوقت الحقيقي، ومن ثم عرض تقييم لهذا الموقع وفقاً لعدة اعتبارات، وهي المخاطر، والسلامة، والخصوصية، والمصداقية.

فالإضافة تحدد هل من الأمان فعلاً زيارة هذا الموقع أو لا بناءً على تضمنه لأي برمجيات خبيثة أو صفحات تصيد، إلى جانب فحصها للتدابير الأمنية وعمليات التشفير التي يتبعها الموقع، وذلك لمعرفة ما إذا كان من الأمان تبادل المعلومات الشخصية أو الأموال من خلاله.

كما يُمكن من خلال الإضافة تحديد مدى موثوقية الموقع من الزوار أو محركات البحث، إضافة إلى تحديد المواقع التي تحترم خصوصية المستخدم وتلك التي تنتهكها.

 

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