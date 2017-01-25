 شاهد.. طريقة خيالية لركن السيارات خلال دقيقتين.. ستدهشك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. طريقة خيالية لركن السيارات خلال دقيقتين.. ستدهشك

المناطق - وكالات

كشفت مدينة نانجينغ الصينية عن نظام جديد خيالي يستغرق ما بين دقيقتين وثلاث دقائق لركن السيارات آليا في مساحات صغيرة جدا داخل المرآب مما يوفر الأماكن لعدد أكبر من السيارات.

وانتشر الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم لما يعانيه سكان المدن الكبيرة من تلك المشكلة المزمنة “الركن” التي تتسبب في أزمات في الوصول لأماكن العمل أو السكن.

ويعمل نظام الركن الجديد على قيام سائق السيارة بحجز أماكن لوقوف سياراتهم عبر تطبيق الهاتف المحمول وتركها في مكان محدد لها ليقوم نظام الروبوت بصفها.

كما يستخدم النظام الجديد في الركن مساحة أقل بنسبة 40% من المواقف العادية. وعندما يعود سائق السيارة إلى المرآب، تُنقل سيارته إلى المصعد من أجل رفعها إلى الطابق العلوي وتسليمها خلال وقت قياسي.

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