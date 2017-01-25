 أسعار “الكوسا” ترتفع 28 % .. و”الطماطم” تنخفض 50 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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أسعار “الكوسا” ترتفع 28 % .. و”الطماطم” تنخفض 50 %

أسعار “الكوسا” ترتفع 28 % .. و”الطماطم” تنخفض 50 %
المناطق - الرياض

اتخذ محصول الكوسا اتجاها معاكسا لأسعار المنتجات الزراعية بالشرقية، التي واصلت مسلسل التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.

وراوحت نسبة الانخفاض بين 23- 50%، إذ ارتفعت الكوسا بنسبة 28%. واستقرت عند مستوى 9 ريالات مقابل 7 ريالات للصندوق 5 كيلو جرام.

فيما احتلت الطماطم رأس قائمة الانخفاضات بنسبة 50%. وجاء الخس في ذيل القائمة بنسبة 23%، بينما حافظ الباذنجان والفلفل الحار على استقرارهما خلال تعاملات الأسبوع الحالي.

من جهتهما، أوضح مستثمرون أن التقلبات المناخية المتوقعة خلال الأسبوع القادم، التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، لن تؤثر كثيرا على مستوى الإنتاج.

وأشاروا إلى أن الفترة الحالية تمثل ذروة الموسم، وبالتالي فإن تحسن الأسعار خلال الأيام القادمة أمر مستبعد. وأكدا أن حجم إنتاج الكوسا والخيار سيهبط قليلا في ظل تراجع درجات الحرارة لمستويات متدنية.

 

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