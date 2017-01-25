الأحمر: مصممون على رفع العلم اليمني على جبال مران

تفقد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر وحدات الجيش في جبهتي البقع وباقم في محافظة صعدة.

وقال إن قوات الشرعية في مختلف الجبهات وبدعم من دول التحالف تحقق المزيد من الانتصارات ومنها تحرير مدينة وميناء المخا، مؤكداً التصميم على رفع العلم اليمني في كل أرجاء اليمن وعلى جبال مران بصعدة.

في غضون ذلك تواصل وحدات الجيش الوطني والمقاومة، وبغطاء جوي من طيران التحالف تمشيط مدينة المخا، من بقايا جيوب ميليشيات الحوثي وصالح.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش تمكن من تأمين طريق المخا-تعز، وقطع الإمدادات القادمة للميليشيات من مديرية موزع، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.