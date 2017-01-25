 12 مليار ريال إيرادات الضريبة الانتقائية المتوقعة سنويا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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12 مليار ريال إيرادات الضريبة الانتقائية المتوقعة سنويا

12 مليار ريال إيرادات الضريبة الانتقائية المتوقعة سنويا
المناطق - الرياض

قدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيرادات المملكة المتوقعة من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والطاقة بأكثر من 12 مليار ريال سنويا، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات السعودية من التبغ نحو سبعة مليارات ريال والمشروبات الغازية نحو ستة مليارات ريال.

وأكدت الهيئة لـ “الاقتصادية”، على لسان سليمان الضحيان؛ نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، أنها تنتظر الرد النهائي من مجلس الشورى للاتفاقية الإطارية لنظام الضريبة الموحدة لدول الخليج الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن النظام رفع إلى المقام السامي.

وجدد الضحيان؛ أن تطبيق هذا النظام سيبدأ في الربع الثاني من العام الجاري، مبينا أن تطبيق الضريبة على التبغ بنسبة 100 في المائة، ومشروبات الطاقة 100 في المائة، والمشروبات الغازية 50 في المائة.

وشدد الضحيان؛ في ورقة عمل خلال ورشة عمل حول ضريبة السلع الانتقائية، أمس، في الرياض، على أن الضريبة ستفرض على المخزون السابق من هذه السلع، وأن الهيئة ستصدر آلية بهذا الخصوص في وقت لاحق، مشيرا إلى أنه في حال البيع بالسعر الجديد يجب أن يتم دفع الضريبة، بينما الذين لم يلتزموا سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنظام.

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