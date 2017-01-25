 اعتداء على ممرض وحارس أمن بالضرب بمستشفى بيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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اعتداء على ممرض وحارس أمن بالضرب بمستشفى بيش

اعتداء على ممرض وحارس أمن بالضرب بمستشفى بيش
جازان - المناطق

في حادثة باتت تتكرر وبشكل مؤسف بعدد من المستشفيات، قام مجموعة من الشبان المراجعين بالأعتداء على ممرض اثناء اداء عمله بقسم الطوارئ بمستشفى بيش العام قبل فجر الجمعة الماضية وذلك حينما طلب منهم احضار امر من الطبيب المناوب لإجراء غيار طبي ، فما كان منهم الا الاعتداء على الممرض وحارس الأمن المتواجد بالموقع بالضرب المبرح ونتج عنه إصابات مختلفة وكدمات متعددة استدعت تنويم الممرض وحارس الأمن بالمستشفى ، وجرى ابلاغ الجهات الأمنية التي بدورها تابعت المعتدين وتم القبض على عدد منهم وتوقيفهم استعدادا لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للتحقيق والادعاء العام.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بالشؤون الصحة بجازان نبيل غاوي بأن الاعتداء على الأطباء والممارسين الصحيين يعد تجاوزاً وخطا أحمر لدى الوزارة، وقد تم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة وستتم ملاحقة المعتدين قانونياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم. واضاف بأن الوزارة لن تتنازل عن حقها في أي اعتداء يحدث لأي شخص من منسوبيها.

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