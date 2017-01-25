الشباب في بيان: شكونا الأهلي.. والعويس لا يشرفنا

اتهم نادي الشباب نظيره أهلي جدة وبعض منسوبيه بتغيير مسار حارسه محمد العويس عبر سيارة “بنتلي” تلقاها الحارس الدولي كهدية، مؤكداً بأن النادي –الشباب- لم يعد يهتم باللاعب ولا يتشرف بأن يرتدي قميصه، وأنه تقدم بشكوى ضد أهلي جدة واللاعب لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأصدر الشباب بياناً عاصفاً مساء الثلاثاء جاء فيه: تفاجأنا بتغير سلوك اللاعب وكثرة الغيابات والأعذار، قبل أن يختفي عقب معسكر المنتخب السعودي الأخير في أبوظبي” وزاد: تم تسجيل سيارة فاخرة “بنتلي” باسم الحارس العويس على الرغم من أن راتبه 15 ألف ريال سعودي فقط، ونتخفظ على ذكر اسم الشخص الذي قدم الهدية للحارس، وهذه الهدية الجزلة غيرت موازين اللاعب وعدلت مساره، وهي مخالفة لكل أعراف كرة القدم ولوائحها.

وعن رسائل “واتس أب” التي تم نشرها عبر وسائل الإعلام بين رئيس الشباب وأحد الأشخاص في إدارة الأهلي، قال البيان: هذا الامر تم تحريفه ولم تكن الرسائل في مكانها وزمانها، على الرغم من معرفتنا بعدم أهمية الرسائل كمستند نظامي، ونؤكد بأننا نملك العديد من الرسائل مع منسوبي النادي الأهلي تثبت عكس ما ذكر.

وختم البيان: ما قام به نادي الأهلي وبعض منسوبيه من التأثير على لاعبنا محمد العويس بتقديم الهدايا والهبات وإخفائه وقطع جميع وسائل التواصل معه حتى لكي يتم فرض الأمر الواقع وتوقيع عقد جديد معه بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة هو مخالفة غير مسبوقة يجب الوقوف عندها لحماية رياضتنا من الفساد. ونادي الشباب لم يعد يهمه أمر اللاعب ولا يتشرف بمثله أن يمثل نادينا بعد أن فعل ما فعله وباع نفسه ومهنته وحسم أمره بالانتقال إلى الأهلي منذ أشهر لأنه رتب وخطط على فعل ذلك.

ظهور العويس

و أعلن حارس نادي الشباب السابق محمد العويس عن اتفاقه بشكل رسمي مع النادي الأهلي، بعد دخوله اليوم الأربعاء الفترة الحرة.

وقال الحارس الأهلاوي الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”‫ أشكر رمز الشباب الغالي وجميع رجالات النادي ومحبي هذا الكيان على جميع ماقدموه لي طوال فترة تواجدي في النادي فلهم مني خالص الود والاحترام”.‬

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‫وتابع العويس حديثة قائلاً :” بعد التوكل على الله ثم الاستخارة قررت أن تكون وجهتي المقبلة النادي الأهلي السعودي ، أسأل الله التوفيق والعون والسداد”.